به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ۸۶.۹ میلیون نفر از ایرانیان مشمول دریافت کالابرگ یک میلیون تومانی هستند. این یارانه غیرنقدی محدودیتی ندارد و تمام ایرانیان ساکن در کشور میتوانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
سال گذشته مهلت ثبتنام برای دریافت کالابرگ تا پایان اسفند ۱۴۰۴ بود که بنا به گفته سخنگو معاونت رفاه و امور اقتصادی این زمان تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ تمدید شد. در ادامه با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد غذایی در سال جدید، ثبتنام جاماندگان کالابرگ هر ماه ادامه دارد.
ایمان زنگنه، سخنگو معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افراد جامانده از ثبتنام کالابرگ به خبرنگار مهر، گفت: ایرانیان ساکن در کشور میتوانند ماهانه نسبت به ثبتنام درخواست خود مبنی بر دریافت کالابرگ در سامانه ثبت احوال و سیمین اقدام کنند.
وی افزود: اگر این ثبتنام تا قبل از دهم هر ماه انجام شد، موضوع رسیدگی و پس از تایید، یارانه غیرنقدی در همان ماه واریز خواهد شد.
به گفته این مسئول دولتی، ثبتنامکنندگانی که تا ۲۰ فروردین اقدام به ثبت درخواست خود کردهاند یارانه ۴ ماه دی، بهمن، اسفند و فروردین آنها شارژ شده و از این تاریخ به بعد فقط برای همان ماه واریز میشود.
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش مبلغ کالابرگ هم گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند پیشنهاد برای افزایش مبلغ کالابرگ به دولت ارائه داده است.
وی اظهار کرد: اگر افزایش مبلغ کالابرگ در هئیتدولت پیش از ۱۵ اردیبهشت ماه تصویب شود افزایش یارانه غیرنقدی از همین ماه لحاظ خواهد شد. اما اگر این امر زمانبر شده و به ماه آینده برسد باز هم مبلغ افزایش اعتبار اردیبهشت ماه برای سرپرست خانوارها انجام خواهد شد.
زنگنه در پاسخ به این پرسش که با افزایش مبلغ کالابرگ ممکن است در افراد مشمول تغییراتی اعمال شود، گفت: نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذفی نبوده و با حذف ارز ترجیحی صحبت پرداخت کالابرگ به تمام ایرانیان ساکن در کشور است.
