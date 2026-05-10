۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۱

کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ به ازای هر نفر یک میلیون تومان شارژ شد.

مهلت استفاده از این کمک معیشتی دولت تا پایان خرداد ماه اعلام شده است.

گفتنی است، کالابرگ سایر گروه‌ها با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه شارژ می‌شود.

اقلام اساسی مشمول طرح شامل:

خواروبار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه‌جات و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ:

۱. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۲. کد دستوری: #۱۴۶۳*۵۰۰*

فاطمه امیر احمدی

