۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی ادامه دارد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تداوم پرداخت کالابرگ یک میلیونی گفت: درخواست افزایش رقم به دولت داده شده، اما فعلا همان یک میلیون تومان به هر نفر تخصیص داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب اندایش، معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ادامه کالابرگ گفت که در بودجه امسال ۹۹۶ هزار میلیارد تومان به کالابرگ اختصاص دارد، بنابراین تخصیص ادامه دارد.

وی افزود: فعلا با همان رقم یک میلیون تومان برای هر نفر کالابرگ ادامه پیدا خواهد کرد.

معاون وزیر کار در پایان خاطرنشان کرد: درخواست افزایش مبلغ کالابرگ به دولت ارائه شده زیرا در ماده ۳ همان تبصره ۱۰ - ۱۰ بودجه به صراحت گفته که دولت با توجه به تورم باید رقم کالابرگ را افزایش دهد.

زهره آقاجانی

    • ایران همدل IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      لطفا و لطفا سریعتر این افزایش را اجرایی نمایند از اقشار آسیب پذیر حمایت شود. ممنونم که کمک میکنید

