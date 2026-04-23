پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب اندایش، معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ادامه کالابرگ گفت که در بودجه امسال ۹۹۶ هزار میلیارد تومان به کالابرگ اختصاص دارد، بنابراین تخصیص ادامه دارد.

وی افزود: فعلا با همان رقم یک میلیون تومان برای هر نفر کالابرگ ادامه پیدا خواهد کرد.

معاون وزیر کار در پایان خاطرنشان کرد: درخواست افزایش مبلغ کالابرگ به دولت ارائه شده زیرا در ماده ۳ همان تبصره ۱۰ - ۱۰ بودجه به صراحت گفته که دولت با توجه به تورم باید رقم کالابرگ را افزایش دهد.