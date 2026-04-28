به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ در ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۱۳.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این عدد برای خوراکی‌ها ۱۱۲.۵ درصد، نان و غلات ۱۴۰ درصد، روغن و چربی‌ها ۲۱۹ درصد، پنیر، شیر و تخم‌مرغ ۱۱۶.۸ درصد و... بوده است. این تورم ۳ رقمی بدون بروز پیامدهای جنگ و آسیب‌های آن به صنایع بالادستی، بوده و برای ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۵ نرخ تورم مواد غذایی قطعا عدد بزرگتری خواهد بود.

جدول نرخ تورم خوراکی‌ها و مسکن در اسفند

یارانه غیرنقدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ فقط به ۷ دهک تعلق می‌گرفت با حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی مشمول تمام ایرانیان ساکن در کشور شد. این مبلغ از ۳۵۰ هزار تومان برای دهک‌های درآمدی چهارم تا هفتم و ۵۵۰ هزار تومان برای دهک‌های درآمدی اول تا سوم به یک میلیون تومان برای تمام خانوارهای درآمدی کشور افزایش یافته است.

در ادامه افزایش قیمت انواع اقلام غذایی در فروردین و اردیبهشت ماه، دولت در حال بررسی پیشنهاداتی مبنی بر افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیک برای شهروندان است.

ایمان زنگنه، سخنگو معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش مبلغ کالابرگ در سال جدید به خبرنگار مهر، گفت: منطق اصلی طرح دولت در حذف ارز ترجیحی، پرداخت این یارانه از واردکنندگان به انتهای زنجیره یعنی مردم است.

وی افزود: این طرح از دی ۱۴۰۴ اجرایی شده، اما طبق ماده ۳ مصوبه «تضمین امنیت غذایی»، دولت متعهد شده است که با توجه به میزان تورم اقلام سبد غذایی، اعتبار کالابرگ را به‌صورت دوره‌ای افزایش دهد.

وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر همین اساس سناریوهای مختلفی را محاسبه و به دولت ارائه کرده است. این سناریوها بر اساس افزایش قیمت سبد غذایی و میزان کالری مورد نیاز هر فرد تدوین شده‌ است.

زنگنه در خصوص توضیح این پیشنهادها عنوان کرد: در یکی از این سناریوها سبدی شامل حدود ۲ هزار و ۳۸۶ کیلوگرم کالری به صورت روزانه برای هر فرد در نظر گرفته شده که اقلامی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، نان، روغن، حبوبات، میوه و سبزیجات را شامل می‌شود.

وی عنوان کرد: تصمیم نهایی درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ به دولت و شرایط بودجه کشور بستگی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای، دولت باید تعیین کند که این افزایش به چه شکل و چه میزان باشد.

سخنگو معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اگر این پیشنهادها به تصویب برسد، امیدواریم افزایش اعتبار از نوبت شارژ جدید در ۱۵ اردیبهشت اعمال شود؛ در غیر این صورت احتمالاً در خرداد اجرا خواهد شد. اما در صورت تأخیر، مابه‌التفاوت ماه‌های ابتدایی سال (به استثنا فروردین ماه که مربوط به طرح یک میلیون تومانی قبل است) به حساب مشمولان واریز می‌شود.