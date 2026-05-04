خداداد عزیزی با رای کمیته استیناف تبرئه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی جنجالی تراکتور با ملوان که با تساوی به اتمام رسید؛ حاشیه های فراوانی داشت که می توان به اخراج خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتور و مازیار زارع سرمربی ملوان اشاره کرد.

بعد از بازی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مدیر تیم تراکتور را به ۲۰۰ میلیون تومان جریمه کرد.

این حکم که بر اساس آن، عزیزی به پرداخت ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده بود، مورد اعتراض باشگاه تراکتور قرار گرفت.

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال امروز در رأی تجدیدنظرخواهی خود، حکم صادره از سوی کمیته انضباطی را نقض و خداداد عزیزی را از اتهام وارده تبرئه کرد.

در متن این رأی آمده است که با بررسی گزارش ناظر مسابقه، اظهارات و اقدامات آقای عزیزی در جریان بازی عادی بوده و دلالت بر رفتار یا گفتار توهین‌آمیز ندارد.

بر این اساس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای خود را نسبت به پرونده خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتور صادر کرد که جریمه ۲۰۰ میلیون تومانی وی بخشیده شد.