دهقان: شوراها با روحیه جهادی و انقلابی مسیر توسعه محلی را هموار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی دهقان صبح دوشنبه در همایش تجلیل از شوراهای شهر و روستا در بهاباد با تبریک روز شوراها اظهار کرد: خدمترسانی صادقانه به مردم مهمترین رسالت شوراهای اسلامی است. هر عضوی از شورا باید خود را خدمتگزار مردم بداند و با همراهی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای مردمی در مسیر توسعه محلی تلاش کند.
وی افزود: شوراها میتوانند با نگاه انقلابی، تلاش مداوم و بهرهگیری از ظرفیت بسیج، نقش فعالی در بهبود شرایط اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرها و روستاها ایفا کنند.
دهقان تصریح کرد: اعضای شورا باید ضمن حفظ تخصص و تجربه، روحیه مردمی خود را تقویت کنند. ارتباط مستقیم و شنیدن بیواسطه مشکلات مردم، اعتماد عمومی را افزایش داده و روند رسیدگی به مطالبات را تسریع میکند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهاباد گفت: اعضای شوراها باید خود را خادم مردم بدانند و با روحیه جهادی در جهت حل مشکلات محلی و اجتماعی گام بردارند.
