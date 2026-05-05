۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۷

روایت دختری که یک روز زیر آوار بود؛ رنج میناب همچنان ادامه دارد

حامد سعادت کارگردان مستند «هدا» با اشاره به پرداختن به یکی از بازماندگان حمله به مدرسه میناب گفت که این درد و رنج در دل بازماندگان زنده است.

حامد سعادت کارگردان مستند «هدا»، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور خود در منطقه پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی توضیح داد: من در زمان حمله به مدرسه میناب در تهران بودم و ۲ روز پس از حادثه به این شهر سفر کردم. در آن روزها، تمام شهر در سوگ بود و شرایط برای ساخت فیلم مساعد نبود. در آن روزها بر سر هر کوچه، بنری نصب شده بود و دست‌کم چهار تا پنج کودک از همان کوچه شهید شده بودند. من سعی کردم برای ساخت مستند از این فاجعه زمان بگذارم و تمایلی به ارائه یک گزارش خبری صرف نداشتم.

وی افزود: پس از سفر اول به تهران بازگشتم و چند خانواده و سوژه را زیر نظر داشتم که در نهایت هدا برای ساخت مستند مناسب‌ترین گزینه بود. او برادر و پسرخاله‌اش را در این حادثه از دست داده بود، خودش جانباز بود و در آن زمان از شهادت آنها اطلاع نداشت چراکه در موج اول حملات، آنها را از کلاس بیرون برده اما موفق به نجات جان آنها نشده و خودش نیز تا شب زیر آوار مانده بود.

این کارگردان با اشاره به همکاری خانواده هدا برای ساخت مستند و شجاعت و مقاومت آنها در برابر این سوگ عظیم بیان کرد: خانواده هدا به دلیل شرایط خاص او نتوانستند برای شهدایشان عزاداری کنند اما بسیار با ما برای ساخت این مستند همکاری کردند. من حدود ۳۰ روز با هدا زندگی کردم و در این مدت او روند بهبودی را طی می‌کرد، اما از نظر روانی خیلی شرایط مساعدی نداشت که صحبت کند.

وی درباره رویکرد مستند «هدا» تاکید کرد: بحث حمله به مدرسه و کودک‌کشی در همه جای دنیا خط قرمز است و یکی از اهداف ما در این مستند این بود که حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه «شجره طیبه» را نشان دهیم. همچنین نشان دادن تبعات پس از جنگ برای بازماندگان مدنظر ما بود.

سعادت در ادامه درباره وضعیت فعلی مستندش گفت: اکنون در مرحله تدوین هستیم و پس‌تولید را آغاز کرده‌ایم. ابتدا حضور در جشنواره‌های داخلی و سپس پخش بین‌المللی برای این فیلم برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به تجربیات پیشین خود در مستندسازی در بحران‌ها اظهار کرد: من پیش از این در بحران‌های متعددی، از جمله تغییر حکومت در افغانستان و زلزله، حضور داشته‌ام. اینکه در شرایط بحرانی افراد دوربین را کنار بگذارند یا به ثبت وقایع بپردازند، بحثی طولانی و تخصصی است که به عقیده من آدم باید در موقعیت خاص تصمیم بگیرد که چه عملکردی داشته باشد.

سعادت در پایان درباره انتخاب این سوژه و پرداختن به بازماندگان جنگ رمضان تصریح کرد: حمله به مدرسه میناب یک فاجعه و جنایت جنگی است و همه ما وظیفه داریم نسبت به این قضیه هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم. به شهدای میناب و حمله به مدرسه بسیار پرداخته شده بود، اما آنچه این رنج را ادامه می‌دهد، بچه‌ها و خانواده‌هایی هستند که درگیر این موضوع بوده‌اند به همین دلیل هدا را سوژه مستند خود قرار دادم. متاسفانه این رنج هنوز در وجود بازماندگان ادامه دارد و حتی در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

عوامل این مستند عبارتند از کارگردان: حامد سعادت، مدیر تولید: علی شاه حیدری، تصویر: حمید سعادت، سعید مریم قاسمی، صدابردار: مصطفی دشتی زاده، تدوین: مصطفی ربانی، دستیار کارگردان: فاضل حاج غنی، تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.

ندا زنگینه

      خدا به حساب جنایت کاران برسه

