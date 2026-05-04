آغاز جذب «امریه سربازی» توسط نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، جهت بهره مندی از ظرفیت و توان علمی جوانان تحصیل کرده و دانش آموختگان حوزه های علمیه فراخوان عمومی جذب امریه سربازی در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها آغاز می شود.

علاقمندان می توانند از تاریخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۵ لغایت ۱۵/۰۳/۱۴۰۵ از طریق مراجعه به نشانی https://nahad.ir/amriyeh۱۴۰۵ اقدام کنند.

شرایط عمومی فراخوان پذیرش مشمول وظیفه برای گذراندن دوره ضرورت :

دارا بودن تابعیت ایرانی

اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام و مذهب تشیع

اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نداشتن هرگونه سابقه محکومیت جزایی و کیفری

نداشتن سابقه خدمت وظیفه قبلی

نداشتن غیبت و اضافه خدمت در اعزام

دارا بودن زمان کافی تا موعد اعزام جهت طی مراحل اداری و گزینشی (حداقل چهار ماه)

داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی

عدم پیگیری همزمان موضوع امریه سربازی از سایر سازمان ها

عدم ارائه درخواست هرگونه معافیت در طول مدت خدمت

دارابودن حداقل مدرک تحصیلی سطح یک حوزوی (متقضیان حوزوی)

کسب حدنصاب امتیاز در مصاحبه کمیته مربوطه

تایید گزینش و حراست