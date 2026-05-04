استاندار بوشهر: زمینه رونق اشتغال در سطح استان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر دوشنبه در جریان بازدید از شهر و بندر امام حسن (ع) شهرستان دیلم اظهار کرد: با توجه به پیش‌ِرو بودن فصل گرما و استفاده گسترده از وسایل سرمایشی در مناطق جنوبی، از مردم انتظار داریم همچون گذشته در صرفه‌جویی برق همکاری کنند تا در ارائه خدمات هیچ وقفه‌ای پیش نیاید.

وی تأکید کرد: مسئولان استان باید تلاش کنند تا در کنار رفع چالش‌های اقتصادی و معیشتی مردم، زمینه رونق اشتغال را نیز فراهم کنند و اجازه ندهند فشارهای ناشی از تحریم‌ها موجب تزلزل در پیوند همبستگی ملی شود.

استاندار بوشهر گفت: مردم شهرستان دیلم همواره در همه صحنه‌ها سربلند بوده‌اند؛ چه در دوران جنگ و چه در عرصه خدمت‌رسانی. امروز نیز دولت و دستگاه‌های اجرایی استان تمام توان خود را برای تداوم مسیر پیشرفت و آبادانی این منطقه به‌کار خواهند گرفت.

وی با اشاره به نقش تاریخی مردم دیلم در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: این صدای همدلی و همراهی که در شهرستان دیلم و بخش امام حسن (ع) وجود دارد، مایه برکت و رونق فعالیت‌هاست. همان‌گونه که در دوران جنگ تحمیلی، حمایت مردمی از رزمندگان اسلام و خدمتگزاران باعث شد کوچک‌ترین خللی در روند خدمات‌رسانی ایجاد نشود.

زارع افزود: ما همواره به همکاران خود در سطح استان تأکید داریم که قدردان این ملت فهیم، متدین و حماسی باشند و با تلاش مضاعف، زمینه رضایت‌مندی بیشتر مردم را فراهم سازند.

استاندار بوشهر با یادآوری جنایات دشمن در جنگ‌های اخیر خاطرنشان کرد: صهیونیست‌ها و حامیان آمریکایی‌شان حتی از حمله به اماکن مسکونی، تولیدی، آموزشی، صنعتی و فرهنگی مردم چشم‌پوشی نکردند؛ اما این اقدامات غیرانسانی نه‌تنها اراده ملت را تضعیف نکرد بلکه وحدت و انسجام ملی را افزایش داد و روحیه ایثار در دفاع از میهن اسلامی را درخشان‌تر ساخت.

وی یادآور شد: در دوران پس از جنگ نیز شاهد عزم راسخ مردم در بازسازی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی بودیم. خوشبختانه در شهرستان دیلم، در تأمین کالاهای اساسی، سوخت و خدمات عمومی هیچ‌گونه کمبودی گزارش نشده و توزیع کالاها در شهر امام حسن و روستاهای شهرستان دیلم طبق برنامه انجام می‌شود.

زارع با اشاره به تداوم ثبات در بخش انرژی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌هایی که دشمنان در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز کشور ایجاد کردند، با تلاش مجموعه‌های اجرایی، تأمین سوخت و انرژی مردم به‌موقع و پایدار انجام شد.