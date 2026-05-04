  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

کشف و معدوم‌سازی ۱۹۰ کیلوگرم مواد غذایی ناسالم در جاسک

کشف و معدوم‌سازی ۱۹۰ کیلوگرم مواد غذایی ناسالم در جاسک

جاسک - سرپرست شبکه بهداشت و درمان جاسک از شناسایی و معدوم‌سازی ۱۹۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی فاقد مشخصات بهداشتی و تاریخ‌گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود پابرجا اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر سلامت مواد غذایی و صیانت از سلامت عمومی شهروندان، کارشناسان بهداشت محیط با انجام بازرسی‌های هدفمند از مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، موفق به کشف و جمع‌آوری ۱۹۰ کیلوگرم اقلام خوراکی ناسالم شدند.

وی افزود: اقلام کشف‌شده شامل محصولات لبنی، تنقلات و مواد پروتئینی بوده که به دلیل نداشتن مشخصات بهداشتی یا گذشتن تاریخ مصرف، پس از طی مراحل قانونی و با دستور مراجع ذی‌صلاح از چرخه مصرف خارج و معدوم شدند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان جاسک با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز این مجموعه است، به متصدیان واحدهای صنفی هشدار داد: رعایت دقیق ضوابط و موازین بهداشتی الزامی است و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

پابرجا همچنین از شهروندان خواست در هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضا، سلامت بسته‌بندی و وجود مجوزهای بهداشتی از جمله نشان «سیب سلامت» توجه کنند و از خرید محصولات مشکوک خودداری کنند.

وی تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ یا مراجعه حضوری به واحد بهداشت محیط گزارش دهند.

پابرجا در پایان خاطرنشان کرد: نظارت‌ها بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان با جدیت ادامه دارد و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6819847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها