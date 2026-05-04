جریمه ۳۶۱میلیاردی قاچاقچی ارز در استان ایلام

سید مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پرونده قاچاق ۵۵ میلیون و ۷۲۷ هزار دلار آمریکا و نود و شش میلیون و ۵۰۹ هزار دینار عراقی در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی مهران رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز، علاوه بر ضبط ارز های کشف شده، متخلف را به پرداخت ۳۶۱ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گفته محمدی، با گزارش سربازان گمنام در اداره اطلاعات مهران پیرامون کشف ارز از یک مسافر، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ایلام ارسال شد.