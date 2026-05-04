۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

سقف سنی اهدای خون در کشور برداشته شد

بر اساس اعلام مدیرکل دفتر جذب و نگهداری اهداکنندگان سازمان انتقال خون ایران، دیگر محدودیتی در اهدای خون برای افراد بالای ۶۵ سال وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون، شهرام شکرچی گفت: دستورالعمل جدید سازمان، بر اساس جدیدترین منابع علمی معتبر تدوین شده است.

وی افزود: این تصمیم بر اساس رویکرد کشورهای توسعه یافته اتخاذ شده است که در آنها ملاک اهدای خون، پایش سلامت اهداکننده است نه سن اهداکننده.

شکرچی تصریح کرد: اکنون تمامی افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند بدون محدودیت و سقف سنی، به امر اهدای خون مبادرت کنند.

مدیرکل دفتر جذب با تاکید بر حفظ کیفیت خون اهدایی، گفت: تغییری در کیفیت و سلامت خون افراد بالای ۶۵ سال ایجاد نخواهد شد چرا که تمامی اهداکنندگان، قبل از انجام اهدای خون توسط پزشک معاینه می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: اهداکنندگان بالای ۶۵ سال، علاوه بر پزشک، توسط مدیر پزشکی نیز مورد بررسی قرار گرفته و تنها در صورت تایید سلامت آنها، اجازه ورود به فرایند اهدای خون را خواهند داشت.

