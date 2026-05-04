سقف سنی اهدای خون در کشور برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون، شهرام شکرچی گفت: دستورالعمل جدید سازمان، بر اساس جدیدترین منابع علمی معتبر تدوین شده است.

وی افزود: این تصمیم بر اساس رویکرد کشورهای توسعه یافته اتخاذ شده است که در آنها ملاک اهدای خون، پایش سلامت اهداکننده است نه سن اهداکننده.

شکرچی تصریح کرد: اکنون تمامی افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند بدون محدودیت و سقف سنی، به امر اهدای خون مبادرت کنند.

مدیرکل دفتر جذب با تاکید بر حفظ کیفیت خون اهدایی، گفت: تغییری در کیفیت و سلامت خون افراد بالای ۶۵ سال ایجاد نخواهد شد چرا که تمامی اهداکنندگان، قبل از انجام اهدای خون توسط پزشک معاینه می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: اهداکنندگان بالای ۶۵ سال، علاوه بر پزشک، توسط مدیر پزشکی نیز مورد بررسی قرار گرفته و تنها در صورت تایید سلامت آنها، اجازه ورود به فرایند اهدای خون را خواهند داشت.