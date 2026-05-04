«امیرآباد دامغان» قهرمان سوادآموزی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از معلمان به مناسبت هفته معلم در منطقه امیر آباد دامغان از کسب رتبه نخست جذب سواد آموزان و پوشش پیش‌دبستانی ها این منطقه در استان خبر داد و بیان کرد: کسب رتبه اول شورای آموزش و پرورش دیگر موفقیت امیر آباد طی سال تحصیلی اخیر بوده است.

وی ادامه داد: این موفقیت ها در شرایطی رقم خورده که برخی مدارس حتی با داشتن تنها یک دانش آموز همچنان فعال است تا حق آموزش برای آن دانش آموز محفوظ بماند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به برخی مشکلات موجود در این منطقه، توضیح داد: پراکندگی جغرافیایی، شرایط خاص منطقه و مشکلات رفت و آمد از چالش های موجود است.

شریفی از تلاش شبانه روزی فرهنگیان و مسئولان محلی در برپایی و استمرار آموزش در منطقه قدردانی کرد و اظهار داشت: حفظ آرامش، درک شرایط جدید آموزشی و هم افزایی همه عوامل باعث استمرار آموزش ها برای دانش آموزان است.

وی دانش آموزان نسل امروز را باهوش و پرسشگر خطاب کرد و افزود: از معلمان انتظار می رود تا این شرایط و نوع نگاه نسل جدید را درک کرده و به انتظارات آن ها پاسخ دهند.