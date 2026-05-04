به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در پی حوادث «جنگ رمضان»، حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، در سفری یک‌روزه به عسلویه، از نزدیک در جریان ابعاد خسارات وارده به شرکت مبین انرژی خلیج فارس و مجتمع‌های پالایشگاهی آسیب‌دیده پارس جنوبی قرار گرفت.

این سفر با هدف بررسی میدانی میزان آسیب‌ها و فراهم ساختن زمینه تصمیم‌گیری برای اتخاذ تدابیر حمایتی و تسهیل بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید انجام شد.

در جریان این سفر، معاون علمی رئیس‌جمهور از پروژه‌هایی که برای نخستین بار در معاونت علمی حمایت شده بودند، از جمله بلوئرها، کلد باکس‌ها، توربوکمپرسورها و تجهیزات ساخت بار اولی که برای صنعت پتروشیمی کشور طراحی و ساخته شده‌، بازدید کرد.

حسین افشین در حاشیه این بازدید با اشاره به جایگاه قطب اقتصادی عسلویه، بیان کرد: همان‌گونه که در تاریخ، ویرانگری‌ها هرگز ماندگار نبوده‌اند و تنها ردّی از خود برجای گذاشته‌اند، آنچه باقی مانده و مسیر آینده را شکل داده، اراده ملت‌هایی بوده است که توانسته‌اند از دل بحران‌ها، مسیر ساختن را برگزینند. ایران نمونه‌ای روشن از تداوم این حقیقت تاریخی است؛ سرزمینی که بارها در معرض تهاجم و ویرانی قرار گرفته، اما هر بار با تکیه بر دانش، فرهنگ و همبستگی ملی، خود را بازسازی کرده و حتی افق‌های تازه‌ای از پیشرفت را گشوده است.

معاون علمی رئیس‌جمهور افزود: در ایران، منابع طبیعی هرگز صرفاً «دارایی خام» تلقی نشده‌اند، بلکه به‌تدریج به بخشی از یک منظومه پیچیده علمی، صنعتی و انسانی تبدیل شده‌اند. تجربه ملی شدن صنعت نفت ایران نقطه عطفی بود که این نگاه را تثبیت کرد: اینکه ثروت‌های ملی باید در خدمت استقلال، پیشرفت و عزت یک ملت قرار گیرند، نه در مسیر وابستگی. این رویکرد در دهه‌های بعد، به‌ویژه در شرایط دشوار ناشی از جنگ ایران و عراق، به‌وضوح خود را نشان داد؛ زمانی که زیرساخت‌های حیاتی هدف قرار گرفتند، اما اراده بازسازی و خوداتکایی، مسیر تداوم و حتی توسعه را هموار ساخت.

افشین با تأکید بر جایگاه صنعت نفت به‌عنوان نماد خودباوری و تاب‌آوری ملت ایران، گفت: صنعت نفت ایران نه‌تنها یک بخش اقتصادی، بلکه نماد خودباوری، تاب‌آوری و توانایی یک ملت در «تبدیل چالش به فرصت» است. از بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده تا توسعه فناوری‌های بومی و تربیت سرمایه انسانی متخصص، این صنعت به عرصه‌ای برای پیوند دانش، تجربه و اراده ملی تبدیل شده است. در این نقطه، منابع طبیعی از سطح ماده خام فراتر می‌روند و به بخشی از یک پروژه تمدنی بدل می‌شوند.

این مقام مسئول افزود: در امتداد مسیر تاریخی ایران، پیوندی روشن میان گذشته و حال دیده می‌شود؛ از میراث کوروش که بنیان‌گذار نظمی مبتنی بر مدارا، همزیستی و قانون بود، تا تدبیر داریوش و تلاش‌های خواجه نصیرالدین طوسی که چراغ علم را در دوران بحران روشن نگاه داشتند؛ همه و همه نشان از یک الگوی تکرارشونده دارند: ایران، در هر دوره‌ای، خود را نه با ویرانی، بلکه با ساختن و بازآفرینی تعریف کرده است.

معاون علمی رئیس‌جمهور تاکید کرد: ملتی که توانسته در سخت‌ترین شرایط زیرساخت‌های خود را بسازد، دانش خود را گسترش دهد و سرمایه‌های خود را به ابزار پیشرفت تبدیل کند، نه‌تنها از جنگ عبور می‌کند، بلکه توان آن را دارد که آینده را با اراده و آگاهی به بهترین نحو شکل دهد. آینده‌ای که قدرت در توان ساختن، پیوند دادن و پیش بردن معنا پیدا می‌کند. ما این ساختن را از نوع تخریب خلاق می دانیم.

وی خاطرنشان کرد: این همان پیامی است که تاریخ بارها تأیید کرده است: ویرانگری‌ها گذرا هستند، اما آنچه می‌ماند، ایران با تمدن ۷۰۰۰ ساله است؛ زیرا این تمدن بر پایه دانش، اراده و امید بنا شده است.

استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای تسریع راه‌اندازی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های آسیب‌دیده

حسین افشین با اشاره به نقش معاونت علمی در روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده مطرح کرد: در این مسیر، معاونت علمی با بهره‌گیری از ابزارها و ظرفیت‌های فناورانه خود، از جمله اجرای برنامه ساخت بار اول و توان شرکت‌های دانش‌بنیان، تلاش خواهد کرد تا با استفاده از فناوری‌های نوین و افزایش سرعت عمل، نقش مؤثری در راه‌اندازی بخش گاز کشور ایفا کند.

وی همچنین ظهار داشت: این معاونت آمادگی کامل دارد تا تمامی قراردادهای مربوط به ساخت بار اول برای تأمین تجهیزات مورد نیاز در نوسازی و بهسازی این تأسیسات را با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان تسریع کرده و از آن‌ها حمایت کند، تا فرایند بازسازی با ارتقای فناوری، سریع‌تر و مؤثرتر انجام شود.

افشین درپایان خاطرنشان کرد: در حوزه پتروشیمی نیز مقرر شده است هماهنگی‌های لازم انجام شود تا از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای افزایش سرعت عمل در راه‌اندازی مجتمع‌های نیروگاهی بهره گرفته شود. این اقدام شامل مجموعه‌هایی از جمله پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس نیز خواهد بود تا این مجتمع‌ها بتوانند هرچه سریع‌تر وارد مدار تولید شوند.