به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، ابراهیمی با اشاره به نقش تسهیل گری بانک در تامین مالی مسکن گفت: این بانک با سهم ۵۵ درصدی در طرح نهضت ملی مسکن اقدامات مطلوبی را در پرداخت، تامین مالی و پیشبرد طرح نهضت ملی داشته است که قابل تقدیر است.

وی به وام دهک های تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز اشاره کرد و گفت: پرداخت وام به دهک های یک تا چهار جامعه که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند نیز از مسائل مهمی است که امیدواریم به زودی اجرایی شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: دشمن آمریکایی – صهیونی وقتی نتوانست دست برتر را در مقابل نیروهای نظامی و مردم حاضر در میدان داشته باشد به تخریب منازل مسکونی و زیرساخت ها پرداخت. اقدام بانک مسکن به عنوان متولی تامین مهمترین نیاز مردم، با اختصاص تسهیلات ودیعه اسکان موقت، بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی اقشار آسیب دیده اقدامی ارزشمند و قابل ستایش است.

وی با اشاره به تبصره بودجه سال گذشته و تبصره ۱۰ بند ه این قانون مبنی بر افزایش ۱۰۰ همتی سرمایه بانک مسکن، گفت: اولویت ما در مجلس برای حمایت از اقشار آسیب دیده و سایر شهروندان، احیاء این مبلغ و افزایش سرمایه بانک مسکن در سال جدید است.