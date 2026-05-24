وزیر راه بر افزایش سرمایه بانک مسکن تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، امروز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ در همایش تامین منابع پایدار و ارتقا تاب‌آوری بانک مسکن، ضمن قدردانی از تلاش‌های ۲۰ هزار نیروی این بانک، با اشاره به پرداخت بی‌سابقه وام ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ در کمتر از سه روز، بر دو محور کلیدی تأکید کرد: افزایش سرمایه بانک مسکن و قدردانی از تیم مدیریتی بانک مسکن در موضوع کاهش ناترازی و عملکرد جهادی در ایام جنگ.

کاهش چشمگیر ناترازی؛ ثمره تلاش شبانه‌روزی

وزیر راه و شهرسازی با ابراز رضایت کامل از عملکرد جهادی بانک مسکن، گفت: دست‌مریزاد به تیم مدیریتی و تمام کارکنان بانک مسکن که موفق شدند ناترازی بانک را تا ۸۰ همت کاهش دهند. این دستاورد بزرگ در شرایطی محقق شد که ناترازی کل بانک بیش از ۱۳۷ همت بود و نشان‌دهنده چابک‌سازی فرایندها و پاسخگویی صادقانه به مردم است.

وی افزود: جبران این مقدار از ناترازی در کنار پرداخت سریع وام‌های جنگ رمضان، نمونه‌ای از همکاری منسجم و تلاش بی‌وقفه است.

وزیر راه خاطرنشان کرد که این موفقیت علیرغم بوروکراسی‌های رایج اداری و محدودیت‌های موجود به دست آمده است.

اولویت نخست: افزایش سرمایه بانک مسکن

صادق در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه، افزایش سرمایه بانک مسکن را یک اولویت مهم خواند و تصریح کرد: فعلاً نمی‌توان بر منابع دولتی حساب ویژه‌ای باز کرد، بنابراین بانک مسکن باید با استفاده از ترکیب‌های خلاقانه و ابزارهای نوین تأمین مالی، نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کند. تحقق این امر برای تقویت توان حمایتی بانک در پروژه‌های کلان ملی ضروری است.

وی ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی‌های صورت‌گرفته و پیگیری‌های آتی، افزایش سرمایه بانک مسکن به سرعت محقق شود تا چرخ تولید مسکن با شتابی مضاعف به حرکت درآید.

پشتیبانی بی‌سابقه از آسیب‌دیدگان جنگ

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خسارات وارده به خانه‌های مردم در پی حملات اخیر، جنگ را «آگاهانه‌ترین جنایت بشری» خواند و گفت: وقتی آمار شهدا و مجروحین را بررسی می‌کنیم، تعداد غیرنظامیان به شکل معناداری مشهود است؛ این جنگی است که به خانه مردم ما کشیده شده است.

صادق با بیان اینکه وظیفه دولت تأمین سرپناه برای خانوارها پیش از بازسازی کامل است، افزود: خوشبختانه در این مورد خاص، موانع بوروکراتیک و بخشنامه‌ها به سرعت پشت سر گذاشته شد و با پیگیری‌های مکرر، وام‌های ودیعه مسکن در کمتر از سه روز پرداخت شد که در شبکه بانکی کم‌نظیر است. وقتی نگاه ما به مردم همچون نگاه به خانواده خودمان باشد، تعطیلات و پایان هفته معنایی برای خدمت‌رسانی ندارد.

لزوم استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و مسکن استیجاری

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دشواری‌های دسترسی اقشار متوسط و دهک‌های پایین جامعه به زمین و مالکیت مسکن، اعلام کرد که احیای قوانین مسکن استیجاری که سال‌ها مغفول مانده بود، در اولویت برنامه‌های این وزارتخانه قرار گرفته است.

وی در این راستا از تحقق ۵ هزار واحد مسکن استیجاری (معادل نیمی از تعهد ۱۰ هزار واحدی مصوب شورای عالی مسکن) خبر داد و تأکید کرد که با وجود چالش‌های اجرایی، پیگیری این هدف‌گذاری با جدیت ادامه خواهد داشت.

صادق با بیان اینکه محدودیت زمین در کلانشهرها و ضرورت تمرکززدایی، خانه‌دار شدن تمام اقشار را با دشواری روبه‌رو کرده است، تصریح کرد که این شرایط به معنای سلب مسئولیت دولت نیست.

وی افزود: دولت به‌تنهایی قادر به پاسخگویی به حجم بالای تقاضای مسکن نیست؛ بنابراین علاوه بر نقش‌آفرینی فعال بخش خصوصی و پیمانکاران، دولت با تأمین زمین، ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم، بار اصلی این حوزه را به دوش می‌کشد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی تأکید کرد و اظهار داشت که بهره‌گیری از ابزارهای نوین در حوزه مسکن و بازار سرمایه که تاکنون ظرفیت آن‌ها به‌طور کامل فعال نشده، ضروری است.

وی از مدیران کلانشهرها خواست توجه ویژه‌ای به اجرای طرح‌های مسکن استیجاری داشته باشند و خاطرنشان کرد که روند پایش و پیگیری این برنامه‌ها به‌صورت مستمر ادامه می‌یابد.

وزیر راه در پایان خاطرنشان کرد: وزارت راه صرفاً شروع‌کننده و تسهیل‌گر است و نیمی از تکالیف شورای عالی مسکن محقق شده است.

وی همچنین پیشنهاد کرد یکی از شعب بانک مسکن که در آن یکی از همکاران بانک به شهادت رسیده است، به نام آن شهید مزین شود.