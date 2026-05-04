۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

کشف ۶۰ کیسه آرد یارانه‌ای و پلمب نانوایی متخلف در بروجرد

بروجرد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از کشف ۶۰ کیسه آرد یارانه‌ای و پلمب نانوایی متخلف در بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و مقابله با تخلفات مرتبط با کالاهای اساسی، گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد با حضور رئیس تعزیرات حکومتی بروجرد و بازرسان دستگاه‌های نظارتی از واحدهای صنفی عرضه نان در این شهرستان بازرسی به عمل آورد.

وی گفت: در جریان این گشت، از یک واحد نانوایی، ۶۰ کیسه آرد یارانه‌ای که به طور غیرقانونی از محل نانوایی به انباری واقع در جوار واحد صنفی منتقل شده و در حال بارگیری در یک دستگاه خودرو برای فروش در بازار آزاد بود، کشف و توقیف و نانوایی متخلف پلمب شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: دراین‌رابطه، یک نفر با هماهنگی دادستان شهرستان بروجرد بازداشت و پرونده برای رسیدگی قانونی و صدور رأی مقتضی به مرجع ذی‌صلاح ارسال شد.

شاهی، تأکید کرد: تعزیرات حکومتی لرستان ضمن تأکید بر تداوم گشت‌های مشترک و تشدید برخورد با سودجویان، از شهروندان درخواست دارد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه توزیع نان و آرد یارانه‌ای و احتکار کالا مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ به مراجع ذی‌ربط گزارش کنند.

