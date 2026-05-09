رسانه صهیونیستی: رسوایی اخیر اسرائیل را به لرزه درآورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز گزارش داد، رسوایی جاسوسی برای ایران و افشای اقدامات نظامیان صهیونیست، رژیم صهیونیستی را به لرزه درآورده است.

در این گزارش آمده است، این نظامیان اقدام به انتقال اطلاعات حساس به ایران در برابر دریافت مبالغ مالی کرده اند. ایرانی ها در به کار گرفتن نظامیان و نه فقط غیر نظامیان عادی مانند گذشته، موفق عمل کرده اند.

پیشتر سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شین‌بت) و پلیس نظامی این رژیم در بیانیه‌ای مشترک از تشکیل پرونده جاسوسی علیه ۳ نظامی و ۱ غیرنظامی خبر داده بودند.

در این گزارش آمده است که متهمان از ایستگاه‌های قطار، مراکز خرید، دوربین‌های امنیتی و برخی مناطق دیگر تصویربرداری کرده‌اند. همچنین ۳ نظامی یادشده متهم هستند تصاویر مربوط به مدرسه فنی نیروی هوایی رژیم را نیز در اختیار طرف ایرانی قرار داده‌اند.