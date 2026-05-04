۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

تاریخ ثبت‌نام مرحله دوم آزمون ورودی سمپاد و مدارس نمونه دولتی اعلام شد

تاریخ ثبت‌نام مرحله دوم آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) دوره اول متوسطه و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان دوره دوم متوسطه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور به دنبال اطلاعیه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد مرحله دوم ثبت‌نام در آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) دوره اول متوسطه و همچنین پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان(سمپاد) دوره دوم متوسطه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت آغاز خواهد شد و تا روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، متقاضیانی که در مرحله اول امکان ثبت‌نام در این آزمون‌ها را نداشتند یا در اطلاعات و مشخصات اعلامی آنها توسط وزارت آموزش و پرورش مشکلی وجود داشت (با توجه به شرایط اعلام شده در صفحه ۴ دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام)، باید حداکثر تا ۱۳ اردیبهشت به آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه محل تحصیل مراجعه و وضعیت خود را پیگیری می‌کردند، تا اطلاعات آنها حداکثر تا ۱۶ اردیبهشت توسط وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شود.

این دسته از متقاضیان لازم است در فرصت مجددی که از روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت تا روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت تعیین شده، با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. بعد از اتمام این مهلت، زمان ثبت‌نام تمدید مجدد نخواهد شد.

زهره بال

