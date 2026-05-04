به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، در حال حاضر ۵۷ دانشگاه شاخص کشور اطلاعات کتابشناختی کتابخانه‌های مهم خود را در سامانه فهرستگان کتابخانه‌های ایران به اشتراک گذاشته‌اند تا استادان، دانشجویان و پژوهشگران از آن بهره‌مند شوند.



همچنین، به‌زودی برنامه اشتراک منابع اطلاعاتی موجود در این نهادهای علمی، اجرایی خواهد شد، تا محققان بتوانند برای انجام فرایندهای پژوهشی خود از منابع اطلاعاتی روزآمد و ارزشمند کتابخانه‌های دانشگاهی بهره‌مند شوند.