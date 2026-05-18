به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، الهام حاجی‌کریمی، با اشاره به راه‌اندازی سامانه «اوراسیا» توسط گمرک ایران، گفت: این سامانه در راستای اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا طراحی شده است.

به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک در اجرای این موافقتنامه، به‌ویژه در حوزه واردات، نقش کلیدی ایفا می‌کند و این سامانه به‌منظور اعمال تخفیفات و امتیازات تعرفه‌ای برای کالاهای مشمول، راه‌اندازی شده است.

حاجی‌کریمی، «گواهی مبدأ» را از اسناد حیاتی برای بهره‌مندی از امتیازات تعرفه‌ای برشمرد و توضیح داد: این گواهی اصالت مبدأ ساخت کالا را مطابق با شرایط تعیین‌شده در موافقتنامه تجارت آزاد تایید می‌کند و نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی کشورهای ثالث از این توافقات دارد.

او با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق گواهی مبدا در گمرکات اجرایی، افزود: سامانه الکترونیکی جامع گمرکی (EPL) اکنون مجهز به گزینه‌ای تحت عنوان «اوراسیا» است که تجار می‌توانند با بارگذاری گواهی مبدأ و طی مراحل تایید، از مزایای تجارت آزاد بهره‌مند شوند.

مدیر دفتر احیا دفتر موافقتنامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، هدف از این اقدام را افزایش شفافیت و سرعت در فرآیندهای وارداتی عنوان کرد و گفت: این سامانه امکان توسعه قابلیت‌هایی چون بررسی سهمیه‌های تعرفه‌ای و تطبیق مشخصات گواهی مبدا با استانداردهای اوراسیایی را نیز فراهم می‌آورد.

حاجی‌کریمی در پایان بر اهمیت آموزش تجار و اتاق‌های بازرگانی برای استفاده بهینه از این سامانه و موافقتنامه تجارت آزاد تاکید کرد و یادآور شد: سازمان توسعه تجارت ایران، مسئول رصد اجرای موافقتنامه‌های تجاری و پیگیری تعهدات دستگاه‌های مربوطه و همچنین شناسایی و رفع چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی در این حوزه است.