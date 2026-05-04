خلیلی: حفظ تولید و اشتغال اولویت اصلی استان اردبیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در کارگروه اشتغال استان اردبیل، اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی در استان، باید در همه حال پای کار مردم بوده و نسبت به رفع مشکلات جامعه تلاش کنند.

وی با اشاره به اهمیت شرایط کشور افزود: عموم مدیران دستگاه‌ها در جنگ رمضان، اقدامات و تصمیمات مناسبی داشتند ولی این روند مدیران باید بهتر و چابک‌تر شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: بانک‌های خصوصی استان اردبیل باید طبق قانون به وظایف خود عمل کنند و نهایت استفاده از ظرفیت این بانک ها در سطح استان صورت گیرد.

خلیلی ادامه داد: حفظ تداوم تولید و اشتغال، اولویت اصلی کشور است و رهبر معظم انقلاب هم در پیام روز کارگر، به مسئله خودداری از تعدیل نیرو کارگری تاکید ویژه کردند.

وی افزود: تسهیلات میزان تاب آوری واحدهای تولیدی در حوزه اشتغال کارگران برنامه‌ریزی شده که کارآفرینان استان اردبیل می توانند برای بهره‌مندی از این مزایا به اداره کل اقتصاد دارایی مراجعه کنند.

وی افزودمعاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل: ۷۴ طرح اقتصادی در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بالغ بر ۱۳۰همت در قالب تفاهم‌نامه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و سفر ریاست جمهوری به امضا رسید و روند عملیاتی این پروژه‌ها به شکل ویژه در حال پیگیری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به امضای ۷۴ طرح همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و سفر ریاست جمهوری افزود: ۲۷ طرح اقتصادی با سرمایه گذاری بالغ بر ۴۰ همت در مرحله شروع عملیات اجرایی است که نقش موثری در توسعه اقتصاد استان اردبیل و فرصت شغلی است.

وی اظهار کرد: کلیه مجوزهای کسب و کار خرد و کلان، به شکل خودکار تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شده و فرمانداران استان اردبیل به عنوان نماینده عالی استاندار، پیگیری ویژه اشتغال‌زایی شهرستان‌ها باشند.