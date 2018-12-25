حامد بهرامی صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری‌های مدیر کل استاندارد استان بوشهر اولین شرکت بازرسی آسانسور جنوب استان در شهرستان عسلویه راه اندازی شد.

وی یاد آورشد: پیش از این متقاضیان دریافت پروانه استاندارد آسانسور با مشکلاتی روبه‌رو بودند و باید به مرکز استان مراجعه می‌کردند که الحمدالله با تلاش مدیر کل استاندارد استان این امر مهم تحقق پیدا کرد.

بهرامی افزود: با توجه به راه اندازی این شرکت بازرسی انتظار داریم شهرداری‌های جنوب استان قبل از صدور پایان کار ساختمان، در زمینه استاندارد آسانسورها از نمایندگی استاندارد در شهرستان عسلویه استعلام دریافت کند.

سرپرست اداره استاندارد عسلویه همچنین از راه‌اندازی شرکت نمونه‌برداری نفت و فر آوردهای نفتی در این شهرستان خبرداد و خاطرنشان کرد: درحال حاضر چهار شرکت بازرسی و نمونه برداری و چهار شرکت آزمایشگاهی همکار استاندارد در عسلویه فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: شرکت بازرسی با داشتن گواهینامه از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آماده ارائه خدمات بازرسی آسانسور و صدور گواهینامه بازرسی در کوتاه ترین زمان ممکن است.

سرپرست اداره استاندارد اضافه کرد: این اداره آماده همکاری با همه ادارات است و توانسته است با آموزش های لازم به دانش آموزان و نونهالان گام های خوبی رادرسطح استان وشهرستان بردارد.