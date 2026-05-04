کشف بیش از ۱۴۲ هزار عدد داروی خارج از شبکه توزیع در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه کاظم صادقی با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی، جابجایی مقادیری دارو خارج از شبکه رسمی توزیع و انتقال آن به سمت مرزهای شرقی کشور را شناسایی کردند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات تخصصی و هماهنگی با مراجع قضایی، در عملیاتی به‌موقع موفق شدند ۲ متهم را در این رابطه دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: در بازرسی انجام شده از متهمان، تعداد ۱۴۲ هزار و ۲۴۰ عدد قرص دارویی خارج از شبکه توزیع کشف شد.

صادقی با اشاره به ارزش اقلام کشف‌شده تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان، ارزش ریالی این داروها بیش از ۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه نگهداری، توزیع یا جابجایی دارو خارج از شبکه رسمی، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان از طریق سامانه‌های ارتباطی به پلیس اطلاع دهند.