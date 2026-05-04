درویشی: ارتقای آموزش، مسیر بهبود خدمات اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی عصر دوشنبه در کارگاه پیشگیری از خودکشی که به همت معاونت سلامت اجتماعی برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان این برنامه، بر لزوم تقویت آموزشهای تخصصی برای کارکنان تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش آموزش در ارتقای سطح خدماترسانی، اظهار کرد: افزایش مهارتهای حرفهای در میان کارکنان بخشهای دولتی و مراکز غیردولتی میتواند به بهبود عملکرد و پاسخگویی دقیقتر به نیازهای جامعه هدف منجر شود.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه همچنین بر اهمیت شناسایی بهموقع افراد در معرض آسیب تأکید کرد و افزود: مددکاران باید با دقت بیشتری این افراد را شناسایی و معرفی کنند تا خدمات مورد نیاز در کوتاهترین زمان به آنان ارائه شود.
درویشی تسریع در ارائه خدمات حمایتی را عاملی مؤثر در جلوگیری از تشدید مشکلات اجتماعی دانست و تصریح کرد: هرگونه تأخیر در حمایت از افراد آسیبپذیر میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از حضور پرشور مردم در برنامهها و راهپیماییهای شبانه قدردانی کرد و گفت: همراهی مردم با آرمانهای انقلاب نشاندهنده پایبندی آنان است و مسئولان نیز باید با تمام توان در مسیر خدمترسانی گام بردارند.
مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در این برنامهها بیان کرد: حضور این عزیزان با وجود محدودیتها، بیانگر اراده قوی آنان است و این موضوع مسئولیت ما را برای حمایت و ارائه خدمات بهتر افزایش میدهد.
درویشی در پایان با تأکید بر اهمیت موضوع پیشگیری از خودکشی خاطرنشان کرد: کاهش این آسیب اجتماعی از اولویتهای جدی بهزیستی در استان است و برنامههای متعددی برای مقابله با آن در حال اجراست.
