وزیر راه و شهرسازی قم را ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد که صبح روز دوشنبه به استان قم سفر کرده بود پس از پایان برنامه های مختلف عصر امروز قم را به مقصد تهران ترک کرد.

وی در بدو ورود خود به استان قم پروژه بزرگراهی شهید سلیمانی را به طول ۱۲ کیلومتر افتتاح کرد و پس از آن طی بازدید از پروژه های نهضت ملی مسکن بیش از ۳ هزار واحد مسکونی را افتتاح کرد.

دیدار با آیت الله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید، دیدار با خانواده های معظم شهیدان خطیب و موسوی و همچنین زیارت بارگاه منور کریمه اهل بیت علیهم‌السلام از دیگر برنامه های صادق به شهر قم بود.

وی همچنین از بیمارستان در حال احداث تور قم نیز دیدن و در ادامه با حجت الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی دیدار و گفتگو کرد.