به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در اجتماع مردم شهر خورموج با تبریک مناسبتهای گذشته و پیشرو از جمله هفته معلم و گرامیداشت روز معلم و فیلسوف شهید آیتالله شهید مطهری، از حضور و همراهی مردم در تحولات اخیر قدردانی کرد.
فرماندار دشتی با بیان اینکه مردم در بیش از دو ماه گذشته نقش مهمی در صیانت از کشور ایفا کردند، افزود: مردم در این ۶۴ شبانهروز هم خالق حماسه بودند و هم از میادینی صیانت کردند که اهمیت آن کمتر از میدان رزم نبود.
مقاتلی اظهار کرد: در این مدت زنان و مردان، پیر و جوان، اصناف، کارگران، کارمندان، معلمان، پزشکان و سایر اقشار جامعه با حضور خود نشان دادند که در شرایط حساس در کنار کشور و نظام خود میایستند و این حضور گسترده قطعا در تاریخ به یادگار خواهد ماند.
نقش مردم در مقاطع مهم تاریخ کشور
فرماندار دشتی با اشاره به نقش مردم در تحولات مهم تاریخی کشور گفت: اگر تاریخ معاصر را مرور کنیم، در مقاطع مختلف از جمله ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، ۱۲ بهمن و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، مردم نقش اصلی در شکلگیری تحولات داشتهاند و این رویدادها به عنوان نقاط عطف در تاریخ ایران ثبت شده است و بدون تردید امروز نیز همین مردم در حال ثبت نقطه ی عطف دیگری در تاریخ هستند.
وی ادامه داد: در سه جنگ تحمیلی که در سالهای اخیر بر کشور تحمیل شده نیز مردم در میدان حضور داشتند؛ از هشت سال دفاع مقدس گرفته تا تحولات اخیر، مردم همواره پشتیبان کشور بودهاند و هم در میدان رزم و هم در پشت جبهه نقشآفرینی کردهاند.
اتکای ایران به توان مردم
مقاتلی گفت: در حوادث اخیر نیز ملت ایران بدون اتکا به قدرتهای خارجی و تنها با تکیه بر اراده و توان خود توانستند در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کنند.
وی افزود: دشمنان تصور میکردند مردم عقبنشینی خواهند کرد اما ملت ایران نشان دادند که از آرمانهای خود عقب نمینشینند و همین ایستادگی موجب ناکامی بسیاری از طراحیهای دشمن شد.
یادآوری رشادتهای تاریخی در خلیج فارس
فرماندار دشتی با اشاره به پیشینه تاریخی مقاومت در منطقه دشتی بیان کرد: نام خلیج فارس برای مردم این منطقه نامی آشناست چرا که با رشادتهای فراوانی از سمت فرزندان خطه همراه است و در طول تاریخ شخصیتهایی نامی از این منطقه در دفاع از کشور نقشآفرینی کردهاند.
وی گفت: شهید نادر مهدوی و همرزمانش در خلیج فارس هیمنه قدرتهای بزرگ را به چالش کشیدند و پیش از آن نیز مبارزانی همچون خالو حسین دشتی در مقابله با استعمار نقش مهمی در تاریخ این سرزمین داشتهاند و بر این اساس مردم این خطه با الهام از چنین بزرگانی در همه برهه ها خالق حماسه بوده اند.
گرامیداشت یاد شهدای اخیر
مقاتلی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای حوادث اخیر گفت: جوانانی که در این رویدادها جان خود را فدای کشور کردند ادامهدهنده راه بزرگان این سرزمین بودند و نام آنان در تاریخ دشتی و ایران ماندگار خواهد شد.
وی از شهدایی همچون شهید ایمان قائدی، شهید حاج حسن شیخیانی، شهید سجادی، شهید سردار حسین بردستانی و شهید جواد عالینژاد یاد کرد و افزود: این شهدا با الهام از مکتب ایثار و مقاومت راه خود را انتخاب کردند.
تقدیر از نیروهای مسلح کشور
فرماندار دشتی همچنین از جانفشانی و اقتدار نیروهای مسلح کشور تقدیر کرد و گفت: نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی در میدان حضور داشتند و با ایستادگی خود از امنیت کشور دفاع کردند.
وی افزود: در کنار این اقتدار، پشتیبانی و همراهی مردم نیز پشتوانهای مهم برای نیروهای مسلح و مسئولان کشور بود.
تأکید بر اتحاد و همدلی ملی
مقاتلی با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی در جامعه اظهار کرد: آنچه در این مدت در کشور شکل گرفت نمونهای از اتحاد و همدلی ملی بود و حفظ این وحدت وظیفه همه مسئولان و آحاد جامعه است.
وی گفت: این اتحاد به آسانی به دست نیامده و برای حفظ آن باید همه تلاش کنیم تا از هرگونه سخن یا اقدامی که موجب تفرقه شود پرهیز شود.
تلاش دولت برای کاهش فشار بر مردم
فرماندار دشتی با اشاره به مسئولیت مسئولان در خدمترسانی به مردم افزود: دولت در دوران اخیر تلاش کرد با مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، اجازه ندهد فشار مضاعفی به مردم وارد شود و حقیقتا رضایتمندی مردم نشان از موفقیت دولت در این زمینه است.
وی ادامه داد: در ادامه نیز تلاش خواهد شد با همکاری اصناف، بازاریان و سایر بخشهای جامعه، خدماترسانی به مردم به شکل مطلوب ادامه یابد و دولت همچنان خود را مکلف به حرکت در مسیر رضایت مندی مردم می داند.
دعوت به حفظ همبستگی اجتماعی
مقاتلی در پایان از اصناف، فعالان اجتماعی و سخنرانان خواست در بیان مطالب و فعالیتهای خود به تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی توجه داشته باشند.
نظر شما