۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹

اعلام قیمت خرید تضمینی پیله کرم ابریشم

رامسر- رئیس مرکز توسعه نوغانداران کشور قیمت خرید تضمینی امسال به ازای هر کیلوگرم پیله تر کرم ابریشم را در کشور ۶۰۵ هزار تومان اعلام کرد.

رضا دوست در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه توزیع تخم نوغان در شهرستان رامسر افزود: امسال قیمت واقعی هر جعبه تخم نوغان دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که تنها ۴ درصد آن ۱۰۰ هزار تومان از نوغانداران دریافت می شود.

وی گفت: همچنین قیمت خرید تضمینی امسال به ۶۰۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده و پیش بینی می شود بخش خصوصی پیله تر را به قیمت ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار تومان خریداری کند.

وی ادامه داد: شهرستان رامسر از قدیم یکی از قطب های نوغانداری و تولید ابریشم بوده و امید است که با حمایت های بسیار خوب دولت صنعت نوغانداری رونق دوباره گرفته و بعنوان یک شغل زود بازده و سود آور برای خانوار های روستایی باشد.

