اعلام قیمت خرید تضمینی پیله کرم ابریشم

رضا دوست در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه توزیع تخم نوغان در شهرستان رامسر افزود: امسال قیمت واقعی هر جعبه تخم نوغان دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که تنها ۴ درصد آن ۱۰۰ هزار تومان از نوغانداران دریافت می شود.

وی گفت: همچنین قیمت خرید تضمینی امسال به ۶۰۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده و پیش بینی می شود بخش خصوصی پیله تر را به قیمت ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار تومان خریداری کند.

وی ادامه داد: شهرستان رامسر از قدیم یکی از قطب های نوغانداری و تولید ابریشم بوده و امید است که با حمایت های بسیار خوب دولت صنعت نوغانداری رونق دوباره گرفته و بعنوان یک شغل زود بازده و سود آور برای خانوار های روستایی باشد.