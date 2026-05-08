امام جمعه گیلانغرب: صبر و تقوا سلاح ملت ایران مقابل دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن دانیاری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته گیلانغرب با اشاره به آیات قرآن کریم، صبر و تقوا را دو مؤلفه اساسی در مقابله با تهدیدات دشمنان دانست و اظهار کرد: خداوند در سوره آل‌عمران تأکید کرده که اگر مؤمنان در مسیر حق استقامت و تقوا داشته باشند، دشمنان قادر به آسیب رساندن به آنان نخواهند بود.

وی افزود: دشمنان اسلام همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد اختلاف و جنگ روانی، ملت ایران را تضعیف کنند اما ملت ایران نشان داده در سخت‌ترین شرایط نیز با تکیه بر ایمان و وحدت، در برابر فشارها ایستادگی می‌کند.

امام جمعه گیلانغرب با بیان اینکه تجهیزات نظامی به تنهایی عامل پیروزی نیست، تصریح کرد: قرآن کریم صبر و تقوا را به عنوان یک سلاح راهبردی معرفی می‌کند و وعده داده در صورت پایداری ملت، امداد الهی شامل حال جامعه اسلامی خواهد شد.

دانیاری در ادامه به برخی توطئه‌های دشمنان علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: ایجاد شکاف میان مردم، فشار اقتصادی، انتشار اخبار کذب و تلاش برای ناکارآمد جلوه دادن مسئولان از جمله برنامه‌هایی است که دشمنان دنبال می‌کنند تا جامعه را دچار ناامیدی کنند.

وی تأکید کرد: مقابله با جنگ اقتصادی نیازمند رعایت انصاف، پرهیز از احتکار و نظارت جدی بر بازار است و مسئولان باید با سودجویان و اخلالگران اقتصادی برخورد قاطع داشته باشند.

امام جمعه گیلانغرب همچنین با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: ملت ایران در جریان حوادث اخیر بار دیگر نشان داد پای آرمان‌های انقلاب ایستاده و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود برسند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تلاش رسانه‌های معاند برای تحریف واقعیت‌ها، گفت: مردم باید اخبار را از منابع معتبر دنبال کنند و تحت تأثیر عملیات روانی دشمن قرار نگیرند.

دانیاری در پایان با تبریک روز هلال‌احمر، از خدمات نیروهای امدادی و جهادی در بحران‌ها قدردانی کرد و خواستار تداوم روحیه همبستگی و ایثار در جامعه شد.