شناسایی ۱۲۰۰ دامنه متخلف فروش محصول سلامت در فضای مجازی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، ضمن اشاره به گسترش تبلیغات محصولاتی با نام ابردارو یا ابردوا در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، افزود: این محصولات فاقد هرگونه پروانه ساخت، مجوز عرضه یا تأییدیه علمی از مراجع ذی‌صلاح کشور هستند و تبلیغ و فروش آن‌ها مصداق دخالت افراد فاقد صلاحیت در امر درمان است.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی صفحات مجازی با تبلیغات گسترده و ادعاهای درمانی غیرمستند، اقدام به عرضه محصولاتی تحت عنوان دارو و کمک‌درمان می‌کنند که هیچ پایه علمی و قانونی ندارند و می‌توانند با تأخیر در مراجعه بیماران به مراکز درمانی معتبر، سلامت افراد را به خطر بیاندازند.

مهرزادی با بیان اینکه این محصولات در قالب‌های پودر، عصاره، کپسول و پماد و با ادعای درمان ده‌ها بیماری عرضه می‌شوند، خاطرنشان کرد: چنین ادعاهایی نه تنها فاقد پشتوانه علمی است، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به نظام سلامت را نیز خدشه‌دار کند.

سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت خرید فرآورده‌های سلامت‌محور فقط از داروخانه‌ها و مراکز مجاز، گفت: شهروندان محترم باید داروهای گیاهی، مکمل‌ها، شیر خشک نوزادان و سایر فرآورده‌های طبیعی را صرفاً از کانال‌های رسمی و تحت نظارت این سازمان تهیه کنند و پیش از خرید، شناسه نظارت و کد رهگیری محصول را از طریق سامانه‌های معتبر استعلام نمایند.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی این سازمان در فضای مجازی گفت: با بهره‌گیری از سامانه اینماد و همکاری نهادهای مرتبط، رصد مستمر سایت‌ها و صفحات عرضه‌کننده فرآورده‌های سلامت‌محور در دستور کار قرار دارد.

مهرزادی در ادامه با ارائه آمار رسمی اعلام کرد: بیش از ۱۲۰۰ دامنه فعال در حوزه عرضه فرآورده‌های سلامت‌محور در فضای مجازی شناسایی شده و بیش از ۲۰۰ دامنه متخلف در سال جاری تعلیق شده‌اند.

وی افزود: هزاران مورد نظارت تخصصی در بستر فضای مجازی انجام شده و سازمان غذا و دارو به‌صورت مستمر فعالیت پلتفرم‌های عرضه‌کننده محصولات سلامت را زیر نظر دارد.

سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو محور اصلی تخلفات را عرضه کالاهای سلامت‌محور قاچاق و فاقد مجوز عنوان کرد و افزود: پس از شناسایی موارد متخلف، مراتب بلافاصله به پلتفرم‌های میزبان ابلاغ و درخواست اعمال محدودیت یا تعلیق دامنه مطرح می‌شود.

مهرزادی تأکید کرد: در صورت عدم همکاری پلتفرم‌ها، فرآیند لغو نماد اعتماد الکترونیک و پیگیری قضایی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد و هماهنگی‌های راهبردی با پلیس فتا و مراجع قضایی برای قطع زنجیره توزیع غیرمجاز محصولات سلامت‌محور تداوم دارد.

وی هشدار داد: هرگونه تبلیغ، عرضه یا فروش فرآورده‌های سلامت‌محور بدون مجوز، مصداق جرم بوده و با متخلفان مطابق قوانین تعزیرات حکومتی و قوانین مبارزه با قاچاق کالا برخورد قاطع خواهد شد.

مهرزادی از شهروندان خواست موارد مشکوک به فروش غیرمجاز دارو و فرآورده‌های سلامت‌محور را از طریق سامانه ثبت شکایات سازمان غذا و دارو و پلیس فتا گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

وی تأکید کرد: حفظ سلامت جامعه اولویت اصلی سازمان غذا و دارو است و این سازمان در برخورد با متخلفان حوزه سلامت هیچ‌گونه اغماضی نخواهد کرد.