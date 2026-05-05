اعتبارات آموزش و پرورش استثنایی کشور ۵۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سالار قاسمی شامگاه دوشنبه در آیین بزرگداشت مقام معلم در مجموعه آموزشی رفاهی امام رضا(ع) مشهد اظهار کرد: با بودجه یاد شده بتوانند هدف‌گذاری خوبی برای خدمت به دانش آموزان استثنایی داشته باشند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: امسال تلاش برآن است همه محتوای درسی برای دانش آموزان استثنایی را باز تعریف و بروز رسانی کنیم برخی از این محتوا مربوط به ۱۵ سال قبل است و نیاز به بازبینی دارد.

وی گفت: پارسال بودجه سرویس مدارس استثنایی ۶هزار میلیارد ریال بود اما امسال ۲ برابر شده و به ۱۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

قاسمی ادامه داد: به دنبال آنیم تا مصوبه ای برای الزام شهرداری ها برای مشارکت موثر در تامین هزینه سرویس مدارس تصویب شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بیان کرد: همکاران ما در آموزش و پرورش استثنایی مصداق بارز معلم حقیقی هستند.

وی گفت: امروز از شاخص های آموزش و پرورش استثنایی این است که معلم رویکرد شخصی سازی آموزش دارد، معلمان ما در این شکل از آموزش بر خلاف آموزش عادی برای هر دانش آموزش با نیاز خاص، آموزش های متناسب با شرایط و ویژه او آموزش ها را ارائه می دهند.

قاسمی ادامه داد: از دیگر شاخص ها این شیوه از آموزش، معلم مشاور دانش‌آموز (با نیازهای خاص) و خانواده وی است، شاخصه ای که ویژه آموزش عادی نیست.