حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به سوابق تحصیلی خود در مقاطع کارشناسی مکانیک خودرو، کارشناسی ارشد تبدیل انرژی و دکترای تأمین انرژی، اظهار کرد: رشته مکانیک خودرو یکی از پرمتقاضیترین رشتهها در هنرستانهای کشور است و بلافاصله ظرفیت آن تکمیل میشود؛ زیرا بازار کار مناسبی دارد.
این معلم که سه سال است در هنرستان «شهدای طرق» مشهد تدریس میکند، بیان کرد: بیشتر دانشآموزان این منطقه همزمان با تحصیل مشغول کار هستند و همین مسئله موجب شده بچهها سختکوش، مؤدب و حرفشنو باشند.
وی افزود: بیش از نود و هشت درصد دانشآموزان سرکار میروند و این تجربه عملی برایشان بسیار مفید است.
جعفری با اشاره به تلاش هنرستان برای خروج از وضعیت برونسپاری و تجهیز مستقل کارگاهها گفت: هنرستان ما پس از اینکه از حالت برونسپاری خارج شد، به الگو برای دیگر مدارس تبدیل شد و از صفر به وضعیت بسیار قابل قبولی رسید.
این معلم هنرآموز موفقیت چشمگیر دانشآموزانش در کنکور رشتههای فنی را نتیجه کار سطح بالا و نامحسوس در طول سال دانست و بیان کرد: سال گذشته از میان ۳۵ دانشآموز، بیش از ۹۰ درصد کسانی که در کنکور شرکت کرده بودند قبول شدند. خودشان هم باورشان نمیشد.
وی با تأکید بر اهمیت هدایت دانشآموزان برای یافتن مسیر آینده شغلیشان گفت: دانشآموز باید بداند برای ورود به کارخانهها چه مهارتهایی لازم است، در مسیر خدمت سربازی چه گزینههایی دارد و برای خوداشتغالی باید از کجا شروع کند.
جعفری با بیان اینکه بازدیدهای صنعتی نقش مهمی در درک واقعی مفاهیم فنی دارد، افزود: در حال حاضر اگر بخواهیم بچهها را برای بازدید ببریم باید از زمان آموزش بزنیم و با مشکلات بسیاری روبهرو میشویم. لازم است بازویی در آموزش و پرورش فعال شود که هماهنگی این بازدیدها را برای مدارس برعهده بگیرد.
معلم مکانیک خودرو در هنرستان شهدای طرق مشهد گفت: پیوند بین آموزشهای تئوری و تجربه عملی در صنعت موجب میشود دانشآموز نتیجه محاسبات را در عمل لمس کند و همین موضوع شیرینی یادگیری را افزایش میدهد.
وی اضافه کرد: دانشآموز فنی وقتی خطا میکند، اثر آن را روی خودرو میبیند و این تجربه بسیار ارزشمندتر از آموزش صرفاً تئوری است.
جعفری با اشاره به تأکیدات ملی برای تقویت آموزشهای فنیوحرفهای اظهار کرد: ما تمام تلاشمان را میکنیم که این توصیهها را به عرصه عمل نزدیک کنیم. امروز دانشآموزانی داریم که خودشان بیرون شاگرد دارند و کار میکنند؛ این یک دستاورد واقعی برای هنرستان است.
