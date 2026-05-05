  1. سیاست
  2. مجلس
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

گودرزی: تنگه هرمز گلوی آمریکا را در فشار قرار داده است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تنگه هرمز گلوی آمریکا را در فشار قرار داده و این تنگه مقدمه پایان پترودلار و شکستن آقایی دلار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی در اجتماع مردم در مسجد جامع پردیس تهران، گفت: تنگه هرمز گلوی آمریکا را در فشار قرار داده است. این تنگه مقدمه پایان پترودلار و شکستن آقایی دلار است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشمن بیش از آنکه روی قوت خود حساب کرده باشد، روی بی تابی و ناامیدی ها حساب باز کرده است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ملت ایران با استقامت و تاب آوری در حساس ترین مقطع تاریخ کشور آینده ای روشن را برای ایران رقم خواهند زد؛ آینده ای که در آن، ایران قدرت برتر منطقه و غیر قابل تردید و خدشه در جهان خواهد بود.

کد مطلب 6820553
زهرا علیدادی

