بهشهر شهر دوستدار کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، لوح راهیابی شهرستان بهشهر به عنوان شهر دوستدار کتاب، با حضور مسئولان و فرهنگیان صبح سه شنبه در بهشهر رونمایی شد.
این لوح که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شهروندان بهشهر اهدا شده است، نماد مهمی در مسیر توسعه فرهنگی و ترویج کتابخوانی در این منطقه محسوب میشود.
مسعود فلاح، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک این دستاورد و انتخاب بهشهر به عنوان شهر دوستدار کتاب در کشور، اظهار کرد: بهشهر در سالهای اخیر نشان داده است که فرهنگ کتابخوانی در روح و جان مردم جای دارد. این لوح، نتیجه تلاش جمعی نخبگان، فرهنگیان و فعالان فرهنگی است که مسیر پرچالش ولی پرمفهومی را برای ترویج فرهنگ مطالعه طی کردهاند.
وی افزود: این موفقیت، نقطه شروعی است برای حرکتی بزرگتر و امیدواریم با همکاری همه فعالان فرهنگی، بهشهر به عنوان یکی از شهرهای برتر در حوزه کتاب و مطالعه مطرح شود.
در پایان، فلاح بر اهمیت تداوم این حرکت و بهرهگیری از فرصتهایی چون همکاری رسانهها تأکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی نیازمند همدلی و تلاش جمعی است و شهر بانوی کتاب در راه رسیدن به این هدف، مصممتر از همیشه است.
