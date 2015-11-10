به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فلاح بعدازظهر سهشنبه در جلسه ستاد بزرگدشت هفته کتب و کتاب‌خوانی بهشهر اظهار داشت: رشد و تجلی فرهنگی جامعه به میزان ارتباط مردم آن جامعه به‌ویژه کودکان و نوجوانان با کتاب بستگی دارد و لذا باید آموزش‌وپرورش در این ایام و در طول سال کمک‌کار ما در نهادینه کردن فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه باشد.

وی بابیان اینکه جشن کتاب در هفته کتاب در بهشهر با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و مدیرکل کتابخانه‌های استان برگزار می‌شود، گفت: ۲۴ الی ۳۰ آبان ماه هفته بزرگداشت کتاب و کتاب‌خوانی است که در این راستا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر نیز با همکاری اداره کتابخانه‌های عمومی برنامه‌های متعددی را در دست اجرا دارد.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف در این هفته افزود: اهدای کتاب به مساجد، مدارس و نهادها، تجلیل از خیرین، کتابداران، کتاب‌خوانان و مسئولان، ثبت‌نام رایگان و... ازجمله برنامه‌هایی است که در کنار جشن روز کتاب برگزار می‌شود.

فلاح همچنین گفت: نمایشگاه کتاب در آبان ماه مصادف با هفته کتاب در شهرستان برگزار می‌شود و کلیه کتب در معرض دید و انتخاب بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد تا نسبت به انتخاب و خرید کتب اقدام نمایند، همچنین کتب نمایشگاه با ۵۰ درصد تخفیف برای عموم و ۵۵ درصد برای مساجد، مدارس و نهادها عرضه می‌شود.

کتابخوانی مهجور مانده است

معاون فرماندار بهشهر نیز اظهار داشت: کتاب‌خوانی در جامعه مهجور مانده است و فرهنگ کتاب‌خوانی باید از دوران کودکی در افراد نهادینه شود و نقش آموزش‌وپرورش در این امر بی‌بدیل است.

محمد حامدی، افزود: تا مادامی‌که آموزش‌وپرورش خود را درگیر با نهادینه کردن و فرهنگ‌سازی کتاب‌خوانی در جامعه نکند و فعالیتی در این راستا انجام نشود، نمی‌توانیم موفق شویم و درواقع این نهاد، بیس و زیربنای فرهنگ‌سازی در زمنیه مسائل فرهنگی و کتاب‌خوانی در جامعه است.

معاون فرماندار بهشهر همچنین گفت: وجود نمایشگاه کتاب در سطح شهرستان از نیازهای مهم و ضروری است که از هر تعداد نمایشگاه کتاب برای فرهنگ‌سازی این مسئله با نگاه فرهنگی استقبال می‌کنیم و مانع فعالیت نمی‌شویم.

فعالیت ۱۰ کتابخانه در بهشهر

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بهشهر نیز بابیان اینکه شهرستان بهشهر دارای ۱۰ کتابخانه است یادآور شد: همدلی و هم‌زبانی در امر فرهنگ‌سازی کتاب‌خوانی مسئله مهمی است که نباید تنها به این هفته خلاصه شود.

علی ذبیح پور افزود: جشن کتاب از برنامه‌های مهمی است که برگزار می‌شود تا تجلیل از برترین‌های حوزه کتاب انجام شود.

وی بابیان اینکه بهشهر پایتخت کتاب در استان مازندران است، ادامه داد: کمترین مراجعه‌کنندگان به کتابخانه‌های بهشهر را معلمان تشکیل می‌دهند که امیدواریم در هفته کتاب‌خوانی با فرهنگ‌سازی مناسب شاهد رشد بیشتر حضور معلمان و دانش آموزان در کتابخانه‌ها باشیم.

جعفر مزیدها، مشاور فرماندار بهشهر در امور رسانه نیز با اشاره به فعال بودن تلویزیون شهری در سطح شهر بهشهر گفت: با برنامه‌ریزی مناسب در ایام هفته کتاب می‌توانیم، تبلیغات مناسب برای فرهنگ‌سازی کتاب و کتاب‌خوانی را در جامعه انجام دهیم.