آسیا زیر فشار جنگ؛ کاهش رشد و افزایش تورم در اقتصادهای نوظهور

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، بانک توسعه آسیا پیشبینی خود از رشد اقتصادی منطقه را کاهش داد و برآورد تورم را افزایش داد؛ موضوعی که نشان میدهد اقتصادهای نوظهور بیش از دیگران از این بحران آسیب میبینند.
بر اساس دادههای مؤسسه کپلر، واردات نفت آسیا در ماه آوریل ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که بیانگر تلاش پرهزینه دولتهای آسیایی برای مهار پیامدهای جنگ و کاهش اثرات آن بر اقتصادهایشان است.
دولتهای آسیایی که بزرگترین واردکنندگان نفت در جهان به شمار میروند، در تلاشاند با یافتن منابع جایگزین، اقتصاد خود را از تبعات شدیدترین بحران انرژی ناشی از جنگ ایران مصون نگه دارند، اما این روند هزینههای فزایندهای را به آنها تحمیل کرده است.
در پی این اختلال، بانک توسعه آسیا پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیا و اقیانوسیه را برای سال جاری به ۴.۷ درصد و برای سال ۲۰۲۷ به ۴.۸ درصد کاهش داد؛ این در حالی است که برآورد پیشین این نهاد برای هر دو سال ۵.۱ درصد بود.
همچنین بانک توسعه آسیا چشمانداز تورم در منطقه را برای سال جاری به ۵.۲ درصد افزایش داده است.
