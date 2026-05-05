به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر صیدایی رئیس سازمان نقشه برداری کشور، صبح امروز (سه شنبه) با حضور در یک برنامه تلویزیونی، نقش سازمان نقشه برداری کشور در صیانت از نام و جایگاه خلیج فارس را تبیین کرد.

وی ضمن تشریح سابقه تمدنی پنج هزار ساله خلیج فارس در نقشه ها، اسناد معتبر و مدارک متعدد، بر اهمیت این آبراهه راهبردی در دوره های مختلف تاریخی به ویژه در چند ماه اخیر تأکید و تصریح کرد: این پهنه آبی هویت ملی و دارای اهمیت راهبردی و تعاملی برای ایران و جهان است که علاوه بر تمدن ایرانی از دیرباز مهد تمدن اسلامی نیز بوده است.

رئیس سازمان نقشه برداری کشور با بیان اینکه اتفاقات اخیر منطقه، موقعیت استراتژیک جغرافیایی خلیج فارس را به عنوان محور ارتباطی بینظیر متصل کننده بین اقیانوس های هند و اطلس و قاره های آسیا، اروپا و آفریقا بیش از پیش در مجامع بین المللی مطرح کرده است، گقت: همچنین جایگاه این آبراهه پر اهمیت، از گذشته به عنوان یکی از مسیرهای مهم اقتصادی و تجاری و حجم چشمگیر مبادلات اقتصادی آن نسبت به سایر مسیرهای آبی جهان موقعیتی ممتاز به آن بخشیده است.

صیدایی خاطرنشان کرد: سازمان نقشه برداری کشور به عنوان سازمان تخصصی در حوزه نقشه برداری و داده های مکانی همواره نقشی بی بدیل در صیانت از هویت ملی و پاسداشت خلیج فارس داشته است. در همین راستا با افتخار اعلام می شود این سازمان تولید چارت های دریایی نقشه های تخصصی راهنما و هدایت کننده کلیه کشتی هایی که در پهنه های دریایی تحت حاکمیت ایران حضور می یابند را به عهده دارد و بر اساس دانش فنی بومی و متخصصان داخلی امروز سالانه حدود یک و نیم میلیون هکتار از پهنه های آبی کشور را هیدروگرافی نموده و بیش از ۱۰۰ هزار چارت دریایی را در سطوح داخلی و بین المللی منتشر می کند.

وی اضافه کرد: این دستاورد راهبردی ضامن امنیت ناوبری و حاکمیت ملی بر آب‌های سرزمینی است. همچنین این سازمان رئیس کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نام‌های جغرافیایی است که بالاترین مرجع تصمیم گیری در زمینه ثبت صحیح و مستند نام های جغرافیایی است و با ارائه مستمر اسناد و مدارک علمی و تاریخی در مجامع بین المللی از نام کهن خلیج فارس صیانت کرده و در ادامه این ماموریت اطلس های جامع و مستند خلیج فارس را با بهره گیری از نقشه های تاریخی و داده های مکانی معتبر تدوین و منتشر ساخته است.