اهدای نقشه راهبردی «پرشیا» به دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در آستانه دهم اردیبهشتماه، روز ملی خلیجفارس، رئیس سازمان نقشهبرداری کشور در نامهای به رئیس دانشگاه تهران، ضمن تشریح دستاوردهای حاکمیتی در تولید چارتهای دریایی و صیانت بینالمللی از نام خلیجفارس، نسخه ارزشمندی از نقشه تاریخی و راهبردی منطقه را به دانشگاه تهران نماد آموزش عالی کشور اهدا کرد.
سید اسکندر صیدایی، رئیس سازمان نقشهبرداری کشور، در مکاتبهای با دکتر امید، رئیس دانشگاه تهران، ضمن گرامیداشت روز ملی خلیجفارس، بر نقش بیبدیل دادههای مکانی و نقشهبرداری در حفاظت از هویت ملی و پیشینه تمدنی ایران تأکید کرد.
در این نامه با اشاره به دستاوردهای فنی متخصصان داخلی، آمده است که سازمان نقشهبرداری کشور سالانه حدود یک و نیم میلیون هکتار از پهنههای آبی را هیدروگرافی کرده و با انتشار بیش از ۱۰۰ هزار چارت دریایی در سطوح داخلی و بینالمللی، ضمن هدایت کشتیهای تحت حاکمیت ایران، امنیت ناوبری و حاکمیت ملی بر آبهای سرزمینی را تضمین نموده است.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور که ریاست کمیته تخصصی نامنگاری و یکسانسازی نامهای جغرافیایی را نیز بر عهده دارد، در این نامه بر جایگاه این سازمان به عنوان بالاترین مرجع تصمیمگیری در زمینه ثبت صحیح و مستند نامها تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد که صیانت از نام کهن خلیجفارس در مجامع بینالمللی، از طریق ارائه مستمر اسناد، مدارک علمی و اطلسهای جامع مبتنی بر نقشههای تاریخی و دادههای مکانی معتبر صورت میگیرد.
در پایان این نامه، بر تداوم همکاریهای علمی و پژوهشی میان سازمان نقشهبرداری و دانشگاه تهران برای تقویت زیرساختهای ملی دادههای مکانی و حفاظت از مرزهای آبی و معنوی ایران عزیز تأکید شده است.
این اقدام نمادین، نشاندهنده پیوند میان نهادهای اجرایی-تخصصی با جامعه دانشگاهی در مسیر صیانت از هویت تاریخی و علمی کشور است.
نظر شما