به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت‌الله سیدحسن عاملی به مناسبت درگذشت عالم ربانی و ادیب متبحر، مرحوم آیت‌الله شیخ علی کاظمی، آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

با کمال تأسف و تحسراز ارتحال عالم ربانی بقیة السلف حضرت آیت‌الله شیخ علی کاظمی طاب ثراه و جعل الجنة مثواه با خبر شدیم.

آن عزیز سفر کرده فقیهی مبتکر، ادیبی متضلع، شاعری متبحر، شخصیتی متزین به طبعی آسمانی، نفسی بسیار مهذب، عرفانی طهور، زهدی صعب‌المنال و قلبی مالامال از سوز و عشق به اهل بیت علیهم‌السلام و فخر بزرگی برای خطه فضیلت‌پرور اردبیل بود.

او با طبع شعری خاص و جداً ستودنی آثاری ماندگار و امتدادی مبارک از خود به یادگار گذاشت.

علاوه بر دیوان شعر، مجموعه تخمیس بیش از نیمی از اشعار حافظ قطعاً در دانشکده‌های ادبیات کشور از مراجع تحقیقاتی خواهد بود.

جوابیه او به منظومه حیدربابای شهریار ملک شعر و سخن حکایتی از جامعیت کم‌نظیر آن عالم تحریر است.

با تسلیت به خانواده معظم ایشان برای آن عالم بزرگ علو درجات و عنایات خاص خداوندی را مسئلت دارم.