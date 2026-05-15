عاملی: ایران غرورترامپ را شکست/فرصت استثنایی برای انتقام سردار سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل با اشاره به شکست آمریکا در جنگ رمضان، اظهار کرد: ایران ضربات مفصلی در جنگ رمضان به آمریکا زده است اما مهمترین آن شاید این است که ترامپ را با دست خالی و بدون دستاورد روانه چین کرد.

وی افزود: شکستن غرور یک متکبر از بزرگترین عبادات است و در دنیای معاصر قدرت فصل الخطاب است اگر قوی نباشی زیر پا له می‌شوی. ترامپ از آخرین کارت خود استفاده کرد اما دست خالی برگشت، تنگه هرمز برای ترامپ به یک امر حیثیتی تبدیل شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: ترامپ الان کاملاً مستاصل و درمانده است و فقط دنبال خروج آبرومندانه است، درماندگی او برای ما یک فرصت بسیار استثنایی است.

آیت الله عاملی ادامه داد: مسئولین محترم در مذاکرات ذره‌ای کوتاه نیایند. حضور حیرت آور مردم در میادین، حجت را بر مسئولین تمام کرده است و تنها مانع نتانیاهو است.

وی ادامه داد: استقامت ملت و صبر و پایداری و تحمل سختی و حضور انبوه در میادین لازم است، استقامت کوتاه مدت امروز مساوی با گشایش دائمی آینده است. اگر قدری این حماسه استقامت و حضور را ادامه دهیم اقتصاد دنیا به نقطه انفجار خواهد رسید.

آیت الله عاملی بیان کرد: از تمام تجّار محترم، کسبه گرامی و تولیدکنندگان انتظار داریم با خون شهدا، با خون کودکان و با بچه‌های بدون سرپرست معامله نکنند و از خون شهدا خجالت بکشند.