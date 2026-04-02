دستگیری قاچاقچیان اسلحه و کشف ۱۰ قبضه کلت توسط مرزبانان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا گفت: در راستای مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی، مرزبانان مستقر در ارتفاعات صعب العبور مرزی شهرستان سردشت با کار اطلاعاتی دقیق و انجام کمین‌های هدفمند، متوجه تحرک قاچاقچیان سلاح به قصد ورود در نوار مرزی شده و جهت دستگیری آنان اقدام کردند.

وی افزود: مرزبانان با مشاهده ۲ فرد مشکوک که قصد ورود به خاک کشور را داشتند، با یک عملیات غافلگیرانه، اقدام به تیراندازی کرده که یک نفر از قاچاقچیان زمین‌گیر شده و نفر دیگر پس از باراندازی کوله خود با استفاده از شرایط جغرافیایی و تاریکی شب از محل متواری شد.

این مقام ارشد مرزبانی فراجا تصریح کرد: مرزبانان با انجام اقدامات تأمینی پس از دستگیری فرد زمین‌گیر شده در بررسی کوله‌های به جا مانده، تعداد ۱۰‌ قبضه کلت جنگی و ۲۰ عدد خشاب مربوطه را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی فراجا با بیان اینکه تلاش برای دستگیری متهم فراری در دستور کار مرزبانان قرار دارد، گفت: مرزبانان تلاشگر به طور شبانه‌روزی با تیزبینی و درایت، بر مرزهای کشور اشراف کامل داشته و با تمام توان مانع ورود سلاح و مهمات و عبور و مرور غیرمجاز از مرزها می‌شوند.