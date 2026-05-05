۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

الزام ثبت در سامانه اوراسیا برای بهره‌مندی از تخفیفات گمرکی

بندرعباس- معاون امور بازرگانی اداره‌کل صمت هرمزگان گفت: بهره‌مندی از هرگونه معافیت و تخفیف تعرفه‌ای در واردات از اتحادیه اوراسیا، صرفاً منوط به ثبت سیستمی گواهی مبدأ در سامانه اوراسیا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای سیاست‌های هوشمندسازی و الکترونیکی‌سازی فرآیندهای تجاری، زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از «سامانه اوراسیا» در دل سامانه جامع امور گمرکی (EPL) فراهم شده و از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: این اقدام با هدف ارتقای شفافیت، افزایش سرعت تشریفات گمرکی و پیش‌بینی‌پذیری در تعاملات تجاری صورت گرفته است. بر این اساس، فعالان اقتصادی که قصد استفاده از مزایای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را دارند، باید تمامی فرآیندهای مربوط به گواهی مبدا و کالاهای مشمول را از طریق این بخش جدید در سامانه EPL دنبال کنند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت هرمزگان تاکید کرد: از تاریخ مذکور، هیچ‌گونه تخفیف یا معافیت تعرفه‌ای برای کالاهای وارداتی از این اتحادیه بدون ثبت در سامانه اوراسیا اعمال نخواهد شد. این رویه جدید علاوه بر مدیریت دقیق‌تر فرآیندها، بستری مناسب برای اجرای کامل تعهدات موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه را فراهم می‌کند.

