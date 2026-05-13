به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاستهای گمرک جمهوری اسلامی ایران در هوشمندسازی و الکترونیکی سازی فرآیندهای گمرکی و با هدف ارتقاء شفافیت، سرعت و پیشبینیپذیری تشریفات تجاری، به ویژه در چارچوب اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری از سامانه اوراسیا فراهم و آماده اجرا شده است.
بر اساس اعلام اتاق ایران، با توجه به اینکه این سامانه در حال حاضر نیز آماده بهرهبرداری است، از تاریخ ۱/۲/۱۴۰۵ استفاده از این سامانه جهت انجام فرآیند EPL مربوط به اظهار، ارزیابی و ترخیص کالا آغاز و الزامی شده است.
این سامانه با هدف تسهیل بهرهمندی فعالان اقتصادی از تخفیفات و معافیتهای پیشبینیشده در چارچوب موافقتنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز مدیریت سامانهای فرآیندهای مرتبط با گواهی مبدأ و کالاهای مشمول این موافقتنامه طراحی و آماده بهرهبرداری شده است.
از اول اردیبهشت ۱۴۰۵، بهرهمندی از تخفیفات و معافیتهای تعرفهای در فرآیند واردات از اتحادیه اقتصادی اوراسیا منوط به ثبت گواهی مبدأ اوراسیا و انجام فرآیندهای مربوطه از طریق سامانه جامع گمرکی و بخش اوراسیا خواهد بود. بنابراین در صورت عدم استفاده از این سامانه، رسیدگی به اظهارنامه وارداتی در حکم واردات از کشورهای ثالث تلقی شده و بدون اعمال تخفیفات و معافیتهای تعرفهای، مشمول پرداخت کامل حقوق ورودی وفق مقررات جاری کشور خواهد بود.
همچنین دیگر اهداف مهم راهاندازی این سامانه، تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری از طریق الکترونیکی سازی اظهار و رسیدگی به گواهی مبدأ اوراسیا و ارتقاء فرآیندهای گمرکی از وضعیت کاغذی به فرآیند الکترونیکی است که ضمن افزایش سرعت انجام تشریفات، موجب شفافیت بیشتر در فرآیند واردات و کنترلهای مرتبط نیز خواهد شد.
