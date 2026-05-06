«دار» مشکلات مدیریتی بر گردن ژیمناستیک/ عبور از مجمع یا تعلیق فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، آذرماه سال گذشته بود که زهرا اینچه درگاهی با حکم قضایی از ریاست فدراسیون ژیمناستیک تعلیق شد و پس از آن به دنبال برگزاری مجمع فوق العاده، وجیهه نقوی به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شد. پس از آن در فروردین ماه امسال فدراسیون جهانی ژیمناستیک نام زهرا اینچه درگاهی را به عنوان رئیس از سایت جهانی حذف کرد و نام محمد ایزدفر سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک را روی سایت خود قرار داد. البته در حال حاضر نام محسن سلیمانی به عنوان دبیر در فدراسیون جهانی درج شده است. ژیمناستیک تنها فدراسیونی است که در حال حاضر نام دو دبیر در سایت جهانی آن ثبت شده است!

حالا نکته جالب توجه این است که طبق اساسنامه اگر رئیس فدراسیون به هر دلیلی عزل یا تعلیق شود و از سمت خود کنار برود، نایب رئیس اول سرپرستی فدراسیون را برعهده خواهد گرفت، طبق این موضوع هم فدراسیون جهانی ژیمناستیک نام نرگس اینچه درگاهی (خواهر کوچکتر رئیس سابق) را به عنوان سرپرست در سایت جهانی آورده است.

هر چند که در آن زمان وقتی نرگس اینچه درگاهی به عنوان نایب رئیس انتخاب شد، وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد نباید روابط خانوادگی در فدراسیون وجود داشته باشد، اما فدراسیون ژیمناستیک با استناد بر اینکه او توسط مجمع انتخاب شده تصمیم وزارت ورزش را برای برکناری یا استعفای او اجرایی نکرد. ضمن اینکه اگر مجمع فواق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک توسط فدراسیون جهانی مورد تایید قرار می‌گرفت نام نرگس اینچه درگاهی در سایت فدراسیون جهانی ثبت نمی‌شد.

نرگس اینچه درگاهی در مجمع فوق العاده فدراسیون ژیمناستیک که در تاریخ ۶ آذرماه برگزار شد با رای اعضای مجمع از سمت خود برکنار شد، اما نکته جالب توجه این بود که در مجمعی که برگزار شد برکناری نرگس اینچه درگاهی و عبدالرحیم سپهرتاج از نایب رئیسی اول و دوم فدراسیون در دستور جلسه قرار نگرفته بود اما در طول برگزاری مجمع با پیشنهاد مطرح شده اعضا به برکناری آنها رای داده بودند اما چون در دستور جلسه ارایه شده به فدراسیون جهانی این موضوع(برکناری نواب) قرار نداشت آن مجمع و مصوباتش به تایید فدراسیون جهانی نرسید.

پس از این اتفاق مسئولان فدراسیون ژیمناستیک قرار است امروز چهارشنبه به صورت آنلاین با اعضای فدراسیون جهانی ژیمناستیک جلسه داشته باشند تا در مورد اتفاقاتی که در مجمع رخ داد توضیحاتی ارائه داد. طبق پیگیری‌ها گویا سرپرست فعلی فدراسیون و همچنین وزارت ورزش در تلاش هستند تا مسئولان فدراسیون جهانی ژیمناستیک را متقاعد کنند تا مجمع فوق‌العاده‌ای که در آذرماه برگزار شد تأیید کنند تا نیازی به مجمع دوباره و انتخاب یک سرپرست دیگر نباشد. هر چند بعید است نقوی بتواند به عنوان سرپرست به فعالیت خود ادامه دهد. چرا که دوره ۶ ماهه سرپرستی او اوایل خردادماه به پایان می‌رسد و مجمع هم به دنبال انتخاب یک فرد دیگر برای سرپرستی فدراسیون است.

البته با پیگیری‌های خبرنگار مهر مشخص شد حدود ۳۵ نفر از اعضای مجمع هم نامه کتبی نوشتند تا مجمع فوق‌العاده ژیمناستیک برگزار شود تا هم نواب اول و دوم رئیس فدراسیون (نرگس اینچه درگاهی و سپهرتاج) با رای اعضای مجمع کنار گذاشته شوند و هم اینکه سرپرستی جدید برای فدراسیون انتخاب شود. ضمن اینکه مسئولان فدراسیون ژیمناستیک هم قول دادند تا ۳ ماه دیگر تکلیف ریاست فدراسیون را مشخص کنند.

این در حالی است که برخی به دنبال تعلیق فدراسیون ژیمناستیک هستند که این موضوع می‌تواند بحران مدیریتی ژیمناستیک ایران را وارد مرحله‌ای جدی‌تر کرده و آینده این رشته المپیکی را با چالش‌های سنگین‌تری مواجه کند.

حال باید دید در جلسه آنلاین پیش‌رو با فدراسیون جهانی، چه تصمیمی برای خروج این رشته از وضعیت بلاتکلیفی اتخاذ خواهد شد. به نظر می‌رسد در نهایت برگزاری مجمع فوق‌العاده تنها راه‌حل خروجی از این وضعیت باشد و انتظار می‌رود وزارت ورزش این مجمع را هر چه زودتر برگزار کند.