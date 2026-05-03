فدراسیون به دنبال جبران اشتباهش/ مجمع برای برکناری دومین «درگاهی»!

به گزارش خبرنگار مهر، آذرماه سال گذشته بود که زهرا اینچه درگاهی با حکم قضایی از ریاست فدراسیون ژیمناستیک تعلیق شد و پس از آن به دنبال برگزاری مجمع فوق العاده، وجیهه نقوی به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شد.

اواخر فروردین بود که فدراسیون جهانی ژیمناستیک نام زهرا اینچه درگاهی را به عنوان رئیس فدراسیون از سایت خود حذف کرد و نام محمد ایزدفر سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک را روی سایت خود قرار داد. البته در حال حاضر نام محسن سلیمانی به عنوان دبیر در فدراسیون جهانی درج شده است. ژیمناستیک تنها فدراسیونی است که در حال حاضر نام دو دبیر در سایت جهانی آن ثبت شده است!

حالا در اقدامی تازه فدراسیون جهانی نام نرگس اینچه درگاهی را به عنوان سرپرست و رئیس موقت فدراسیون در سایت خود درج کرده است، موضوعی که به یکی دیگر از موضوعات مهم فدراسیون پرحاشیه ژیمناستیک تبدیل شده است. نرگس اینچه درگاهی، خواهر کوچکتر رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک است که در شهریور ماه ۴۰۳ به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد.



طبق اساسنامه اگر رئیس فدراسیون به هر دلیلی عزل یا تعلیق شود و از سمت خود کنار برود، نایب رئیس اول سرپرستی فدراسیون را برعهده خواهد گرفت. البته پس از این که نرگس اینچه درگاهی به عنوان نایب رئیس انتخاب شد، وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد نباید روابط خانوادگی در فدراسیون وجود داشته باشد، اما فدراسیون ژیمناستیک با استناد بر اینکه او توسط مجمع انتخاب شده تصمیم وزارت ورزش را برای برکناری یا استعفای او اجرایی نکرد. در نهایت نرگس اینچه درگاهی هم در تاریخ ۶ آذرماه با رای اعضای مجمع از سمت خود برکنار شد.

حالا نکته جالب توجه اینکه فدراسیون جهانی ژیمناستیک سرپرستی وجیهه نقوی را در فدراسیون ژیمناستیک نپذیرفته است. اگر چه فدراسیون جهانی بر اساس مستنداتی که در اختیارش قرار گرفته بود نام زهرا اینچه درگاهی را از سایت خود حذف کرده اما معتقد است که نرگس اینچه درگاهی به عنوان نایب رئیس فدراسیون سرپرست است وجیهه نقوی در این فدراسیون نقشی ندارد.

دلیل آن هم این است که در مجمعی که برگزار شد برکناری نرگس اینچه درگاهی و عبدالرحیم سپهرتاج از نایب رئیسی اول و دوم فدراسیون در دستور جلسه قرار نگرفته بود اما در طول برگزاری مجمع با پیشنهاد مطرح شده اعضا به برکناری آنها رای داده بودند اما چون در دستور جلسه ارایه شده به فدراسیون جهانی این موضوع(برکناری نواب) قرار نداشت آن مجمع و مصوباتش به تایید فدراسیون جهانی نرسید.

حالا اگر رایزنی‌ها جواب ندهد و فدراسیون جهانی هم نام سرپرست (نرگس اینچه‌درگاهی) را از سایت خود حذف نکند، قرار است به احتمال زیاد مجمع فوق العاده فدراسیون برگزار شود تا اقدامات لازم برای برکناری نرگس اینچه درگاهی و عبدالرحیم سپهرتاج نایب روسای اول و دوم فدراسیون انجام شود و نقوی یا هر فرد دیگر به عنوان سرپرست معرفی شود. این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که دهه اول خردادماه دوره سرپرستی ۶ ماه نقوی در فدراسیون ژیمناستیک به پایان می‌رسد و به احتمال زیاد فرد دیگری سرپرست فدراسیون می‌شود.

فدراسیون ژیمناستیک در چند سال اخیر با حواشی زیادی روبه‌رو بوده و تازه‌ترین حواشی آن بحث سرپرستی است که باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید برگزاری انتخابات فدراسیون ژیمناستیک در دستور کار قرار بگیرد و ثبت نام از نامزدهای ریاست و برگزاری مجمع انتخابی در اولویت قرار بگیرد تا این فدراسیون المپیکی بیشتر از این درگیر حواشی نشود. موضوعی که به انتخاب یک سرپرست که فدراسیون جهانی هم آن را بپذیرد بستگی دارد.