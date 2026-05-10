به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ژیمناستیک، با نزدیک شدن به رقابت‌های بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا به صورت رسمی از جمعی از داوران بین‌المللی ایران برای قضاوت در این دوره از مسابقات دعوت کرد.

بر این اساس، سیدحمیدرضا هاشمی به عنوان سوپروایزر و عضو کمیته فنی ژیمناستیک هنری مردان، سیدامید شیخ احمدی و سعید اسبویی زنگیانی در بخش داوری ژیمناستیک هنری مردان، محبوبه محمدخانی و افروز علینژاد سیدمحله در بخش داوری ژیمناستیک هنری بانوان، سیده مرجان موسوی در بخش ژیمناستیک ریتمیک انفرادی و الهام علی عباسی در بخش ژیمناستیک ریتمیک گروهی، از سوی کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا دعوت شده‌اند.