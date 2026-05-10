  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

۷ داور ژیمناستیک ایرانی در بازی‌های آسیایی ناگویا

۷ داور ژیمناستیک ایرانی در بازی‌های آسیایی ناگویا

کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا از ۷ داور ژیمناستیک ایرانی دعوت کرد تا در بازی‌های آسیایی ناگویا قضاوت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ژیمناستیک، با نزدیک شدن به رقابت‌های بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا به صورت رسمی از جمعی از داوران بین‌المللی ایران برای قضاوت در این دوره از مسابقات دعوت کرد.

بر این اساس، سیدحمیدرضا هاشمی به عنوان سوپروایزر و عضو کمیته فنی ژیمناستیک هنری مردان، سیدامید شیخ احمدی و سعید اسبویی زنگیانی در بخش داوری ژیمناستیک هنری مردان، محبوبه محمدخانی و افروز علینژاد سیدمحله در بخش داوری ژیمناستیک هنری بانوان، سیده مرجان موسوی در بخش ژیمناستیک ریتمیک انفرادی و الهام علی عباسی در بخش ژیمناستیک ریتمیک گروهی، از سوی کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا دعوت شده‌اند.

کد مطلب 6825471
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها