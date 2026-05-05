تاثیر مکمل کلاژن در بهبود سلامت پوست و آرتروز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که با مصرف مکملهای کلاژن، خاصیت ارتجاعی و هیدراتاسیون پوست بهبود مییابد و درد و سفتی آرتروز کاهش مییابد.
محققان دریافتند که مصرف مکملها در مدت زمان طولانیتر منجر به مزایای بیشتری میشود.
«لی اسمیت»، محقق ارشد از دانشگاه آنگلیا راسکین در بریتانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «کلاژن درمان همه بیماریها نیست، اما در صورت استفاده مداوم در طول زمان، به ویژه برای پوست و آرتروز، مزایای معتبری دارد.»
محققان در یادداشتهای پیشزمینه گفتند که کلاژن پروتئینی است که در بافتهای همبند انسان، از جمله پوست، تاندونها، غضروف و استخوانها یافت میشود. این پروتئین تا 30 درصد از کل پروتئینهای بدن انسان را تشکیل میدهد.
با وجود رونق این مکمل، موجی از تحقیقات در مورد فواید سلامتی کلاژن آغاز شده است، اما این اولین بررسی جامع است که با هدف جمعآوری تمام این دادهها و تفکیک حقایق از افسانهها انجام شده است.
برای بررسی جدید، محققان دادههای۱۶ بررسی قبلی از ۱۱۳ آزمایش بالینی شامل نزدیک به ۸۰۰۰ بیمار را تجزیه و تحلیل کردند.
این بررسی علاوه بر فواید پوستی و آرتروز، بهبودهای متوسطی در توده عضلانی و سلامت عضلات و تاندونها را نیز نشان داد- شواهدی مبنی بر اینکه کلاژن میتواند در پیری سالم نقش داشته باشد.
با این حال، کلاژن ورزش یا عملکرد ورزشی را بهبود نبخشید. محققان گفتند که هیچ پیشرفت معناداری در بازیابی عضلات یا کاهش درد پس از ورزش مشاهده نشد، که نشان میدهد کلاژن نباید به عنوان یک مکمل ورزشی سریع الاثر در نظر گرفته شود.
محققان گفتند که شواهد کمی نیز وجود دارد که کلاژن میتواند بیماری لثه یا عوامل متابولیکی مانند کلسترول، فشار خون یا قند خون را بهبود بخشد.
اسمیت گفت: «یافتههای ما فواید واضحی را در زمینههای کلیدی پیری سالم نشان میدهد، در حالی که برخی از افسانههای پیرامون استفاده از آن را نیز رد میکند.»
او گفت: «این مطالعه گامی مهم به سوی راهنماییهای عمومی آگاهانهتر و تحقیقات آینده با طراحی بهتر است. ما به آزمایشهای بالینی با کیفیت بالاتر، از جمله تحقیقاتی که پیامدهای بلندمدت سلامت، دوز بهینه و تفاوت بین منابع کلاژن را بررسی میکنند، نیاز داریم.»
