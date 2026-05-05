نگهداری از آثار و اسناد اسدالله شعبانی در گنجینه آرشیو ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجموعه آثار، دست‌نوشته‌ها، اسناد و کارنامه فعالیت‌های ادبی و هنری اسدالله شعبانی شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و چهره‌های نام‌آشنای حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان کشور، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان گنجینه آرشیو ملی ایران ثبت و نگهداری خواهد شد.

وی ادامه داد: پیرو دعوت انجام شده از این استاد و هنرمند برجسته ملی و محلی در مرکز اسناد همدان با هدف آشنایی با خدمات و فعالیت‌های علمی، پژوهشی و اسنادی این مرکز و با اعلام وی مبنی بر همکاری و تعامل علمی و اسنادی، مقرر شد تمامی آثار و کارنامه هنری و ادبی استاد شعبانی به آرشیو ملی ایران اهداء و پس از ثبت و نگهداری در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گیرد.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور افزود: علاوه بر آثار منتشر شده از اسدالله شعبانی، مجموعه کم‌نظیری از اشعار و نثرهای ادبی کودکان و نوجوانان در اختیار این هنرمند است که از برجسته‌ترین آن‌ها می توان به مجموعه روایت جنگ از زبان کودکان و نوجوانان اشاره کرد که مربوط به سال‌های جنگ تحمیلی هشت ساله و روایت احساسی کودکان از آن روزها است.

وی بیان کرد: زندگی‌نامه و فعالیت‌های هنری استاد شعبانی نیز در قالب مصاحبه تاریخ‌شفاهی توسط این مدیریت ثبت و ضبط خواهد شد.

زارعی همچنین از برنامه‌ریزی برای تعامل و همراهی استاد اسدالله شعبانی با این مدیریت در اجرای طرح داستان‌های کودکانه حماسی مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی با محوریت استان‌های غرب کشور بر اساس تجربه زیستی وی در جنگ تحمیلی هشت ساله و تلاش برای گردآوری اسناد تجربه عینی کودکان و نوجوانان خبر داد و برگزاری کارگاه‌های تخصصی با موضوع ادبیات کودکان و جنگ، در قالب فعالیت‌های کمیته آموزش، پژوهش و اسناد دفاع مقدس را از دیگر محورهای این همکاری برشمرد.

گفتنی است استاد اسدالله شعبانی متولد چهارم تیرماه ۱۳۳۷ خورشیدی از شاعران و نویسندگان سرشناس شعر کودک و نوجوان در ایران است. وی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ از جمله کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده و عضویت در شورای کتاب کودک و دفتر تألیف کتاب‌های درسی را هم در پیشینه کاری خود دارد.

اسد الله شعبانی نشان درجه یک هنری در رشته شعر را از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۸۸ دریافت کرده است. وی را می‌توان از شاعران حلقه کیهان بچه‌ها دانست که در کنار شاعرانی همچون جعفر ابراهیمی، مصطفی رحماندوست، شکوه قاسم‌نیا به شعر کودک می‌پرداختند.

شعر «زیبا زیبا زیبایی ای ایران» در کتاب اول دبستان معروف‌ترین شعر وی است که آهنگ‌های مختلفی روی آن گذاشته شده است. آثار وی از سوی انتشارات‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدرسه، امیرکبیر، افق و توکا منتشر شده است.