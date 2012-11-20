کشت گندم در 5 هزار هکتار اراضی زراعی میاندرود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شبر موسوی اظهار داشت: تاکنون در بیش از سه هزار و 500 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان با کشاورزان قرارداد کشت گندم منعقد شده است.

وی افزود: تاکنون 487 تن بذور اصلاح شده گندم و مقدار 285 تن انواع کودهای شیمیایی بین هزار و 21 نفر از کشاورزان گندمکار این شهرستان توزیع شده است.

موسوی از پیش بینی کشت گندم در سطح پنج هزار هکتار اراضی زراعی و تولید بالغ بر 21 هزار تن محصول گندم در سال زراعی جاری در این شهرستان خبر داد.

احداث پروژه پوشش بتنی کانال انتقال آب در قائم شهر



سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر، از احداث پروژه پوشش بتنی کانال انتقال آب با بیش از 12 میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.



علی درویش نیا اظهار داشت: پروژه پوشش کانال انتقال آب زراعی به طول 45 کیلومتر در سطح 17 روستای شهرستان قائمشهر با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال به مرحله اجرا درآمده است.

وی افزود: با اجرای این پروژه هزار و 148 هکتار از اراضی شالیزاری روستاهای فوق تحت پوشش این طرح قرار گرفته و کشاورزان و بهره‌برداران روستاهای فوق از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

قرارداد کشت گندم در اراضی زراعی جویبار



سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جویبار، از انعقاد قرارداد کشت گندم در بیش از سه هزار هکتار از اراضی زراعی این شهرستان خبر داد.

سلیمان حاتم نژاد افزود: بر اساس تقویم زراعی کشت گندم در سال زراعی 92 - 91 از 20 آبانماه سالجاری در شهرستان جویبار آغاز شده و تاکنون 450 تن بذر گواهی شده با ارقام مروارید، دریا، میلان، شانگهای و 8019 N بین کشاورزان گندمکار این شهرستان توزیع شده ست.

وی سطح قرارداد کشت گندم با کشاورزان گندمکار این شهرستان را سه هزار هکتار اعلام داشت و افزود: سطوح کشت گندم این شهرستان تاکنون 900 هکتار و سطح بیمه هزار و 800 هکتار است.

تامین امنیت غذایی اولویت پدافند غیرعامل



رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تامین امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی یکی از مهمترین مباحث و اولویت اول در جنگ نرم و پدافند غیر عامل است.



رضا عظیمی در کارگاه آموزشی احصا تهدیدات حوزه جهاد کشاورزی تولید ملی - جنگ اقتصادی و اگرو تروریسم با رویکرد پدافند غیر عامل اظهار داشت: پدافند غیر عامل یکی از ضروریات مدیریتی هر جامعه ای بوده که در زندگی روزمره نیز به آن نیازمندیم.

وی با بیان اینکه امنیت و استراتژی نظام براساس امنیت غذایی کشور می باشد، تصریح نمود : استان مازندران نقش اول و تعیین کننده ای در تامین امنیت غذایی کشور داشته و در تولید 22 نوع محصول کشاورزی جایگاه ویژه و ممتازی دارد و قطب ویژه کشاورزی کشور است.

پیش بینی تولید 1.8 میلیون تن محصول مرکبات مازندران



یحیی ابطالی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مازندران با داشتن بیش از114 هزار هکتار باغات مرکبات بیش از یک میلیون و 850 تن محصول مرکبات کشور، معادل 43 درصد تولید این محصول را به خود اختصاص داده و رتبه اول کشور را در اختیار دارد.

وی پیش بینی کرد: در سالجاری بیش از یک میلیون و 850 هزار تن محصول از باغات مرکبات مازندران برداشت که از این مقدار 590 هزار تن به انواع نارنگی، یک میلیون و 204 هزار تن به انواع پرتقال و 55 هزار و 530 تن به سایر مرکبات اختصاص خواهد داشت.

ابطالی با اشاره به متوسط عملکرد تولید 18 تن در هکتار مرکبات در استان، اظهار امیدواری کرد: با احیا و اصلاح باغات قدیمی و حذف و جایگزینی واریته های جدید برای متوسط عملکرد در آینده نزدیک افزایش قابل توجه و چشمگیری داشته باشیم.