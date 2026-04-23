عامل انتشار تصاویر خصوصی اشخاص در دشت آزادگان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بیت سیاح ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی دریافت شکایت مبنی بر هتک حرمت و انتشار تصاویر خصوصی چند دانش آموز در یکی از مناطق شهرستان، شناسایی و دستگیری مجرم به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی دقیق، هویت عامل اصلی را در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و آن را طی اقدامی منسجم در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ بیت سیاح با بیان اینکه فرد دستگیر شده در تحقیقات پلیس به بزه ارتکابی اعتراف کرد، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.