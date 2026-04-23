۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

عامل انتشار تصاویر خصوصی اشخاص در دشت آزادگان دستگیر شد

اهواز - فرمانده انتظامی دشت آزادگان از دستگیری یک نفر عامل انتشار تصاویر خصوصی در کمتر ۲۴ ساعت در یکی از مناطق این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بیت سیاح ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی دریافت شکایت مبنی بر هتک حرمت و انتشار تصاویر خصوصی چند دانش آموز در یکی از مناطق شهرستان، شناسایی و دستگیری مجرم به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی دقیق، هویت عامل اصلی را در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و آن را طی اقدامی منسجم در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ بیت سیاح با بیان اینکه فرد دستگیر شده در تحقیقات پلیس به بزه ارتکابی اعتراف کرد، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

